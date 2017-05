Le Directeur de la Caisse d’Assistance Sociale (CAS), M. Woodly Simon, a visité, jeudi, le camp d’hébergement de Delmas 2, (zone sous piste) pour s’informer de la situation de plusieurs centaines de personnes handicapées qui y vivent depuis après le séisme du 12 janvier 2010. Le responsable de la CAS a profité pour distribuer plus de 500 kits hygiènes et alimentaires tout en annonçant un ensemble de mesures pour améliorer les conditions de vie de ces personnes qui évoluent dans une situation critique.

Les différents responsables du camp ont profité de la présence du directeur de la CAS pour presenter leurs doléances aux nouvelles autorités du pays.

La faim, mauvaises conditions sanitaires, problèmes de logement, absence d’eau potable et d’électricité, telles sont parmi les difficultés auxquelles font face ces personnes à capacités mobiles réduites vivant dans cet endroit qui se situe en face du Parc Jean Mary Vincent.

M. Woodly Simon a promis qu’il va soumettre ce cahier de charge au gouvernement via son ministère de tutel, le Ministère des Affaires Sociales et du Travail, afin que des solutions rapides et concrètes soient apportées.

Mais en attendant, ajoute M. Simon, pour répondre aux besoins les plus pressants, la CAS va entreprendre les démarches pour implanter, sous peu, un restaurant communautaire dans la zone afin de fournir un plat chaud gratuitement chaque jour à ces nécessiteux.

Il promet également d’augmenter dans ce camp la liste des bénéficiaires qui doivent recevoir chaque mois un cheque de 1500 gourdes de l'institution. M. Woodly Simon croit que les bénéficiaires de la CAS doivent être traités avec plus de dignité

Pour les jeunes personnes handicapées qui ont la capacité physique de travailler, le titulaire de la CAS a annoncé un programme pouvant les aider à voler de leurs propres ailes. Ce programme consiste à doter ces personnes d’un métier afin qu’ils puissent travailler pour gagner dignement leurs vies ou de les fournir un support financier pour qu’ils entreprennent leurs propres activités économiques.

Le titulaire de la CAS a indiqué que les différents quartiers populaires du pays vont bénéficier de ce programme dans la cadre de la grande campagne « CAS vin pi pre’w »

WILNER JEAN LOUIS source HPN