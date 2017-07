Jean Baden Dubois

La Banque de la République d’Haïti a organisé, jeudi, un forum sur la copropriété en Haïti. Il s’agissait d’analyser les enjeux économiques de la propriété qui est une filirère très peu connue dans le pays.

Selon le Gouverneur de la Banque centrale, M. Jean Baden Dubois, la copropriété répond à une nécessité en raison de sa commodité et de son coût d’acquisition généralement plus abordable. La copropriété peut répondre à la pénurie du logement décent pour les ménages à revenu moyen.

La problématique du logement en Haïti demeure préoccupante, a regretté M. Dubois. Toutefois, dit-il, il s’avère nécessaire d’analyser, de discuter, d’échanger et de reflechir sur la problématique du cadastre et les problèmes liés à l’environnement.

« Il nous faut aborder les questions de financement de l’immobilier et les risques encourus par les institutions financières, sans écarter les aspects légaux tels l’enregistrement des titres de propriété et des contrats, la fiscalité et, enfin, explorer des pistes tels que les possibilités de partenariat entre l’Etat et le secteur privé. »

L’appui économique au secteur du bâtiment ne peut se faire de manière adéquate si ces questions ne sont pas posées et sans que des solutions viables ne soient trouvées et mises en application, a-t-insisté.

« Les avantages de la copropriété sont pourtant multiples. Il est irrationnel de penser que ce déficit de logement peut être comblé en continuant de construire de manière traditionnelle des résidences isolées. »

De ce fait, le gouverneur de la Banque Centrale croit qu’Il est donc indispensable de sensibiliser les acteurs publics et privés, d’informer les promoteurs immobiliers, hommes et femmes d’affaires, banquiers et autres opérateurs économiques de cette opportunité non négligeable dont ils disposent, mais manifestement encore trop peu connue du grand public.

« La BRH s’est engagée dans des réflexions pour orienter un pan de sa politique vers un programme de refinancement de Promoteurs Immobiliers, ou développeurs de grands projets immobiliers au bénéfice des cadres de la fonction publique, des professionnels et de la diaspora haïtienne. Ces projets devraient viser la construction de Complexes d’Appartements destines a la location ou a la vente en copropriété, la construction de villages résidentiels, l’acquisition et la viabilisation de terrains destines a un projet de logement. »

Ces programmes une fois lancés, ajoute-il, devraient servir de base au développement, dans le moyen terme d’un marché obligataire à travers la titrisation des portefeuilles de prêts immobiliers.

« Nous espérons que ce forum permettra de mieux identifier les contraintes, de faire ressortir les difficultés, de fournir des pistes de réflexion et d’aboutir à des politiques publiques de logement, au renforcement du secteur du bâtiment, à la valorisation des métiers liés à la construction, à un cadre juridique concis et adéquat, au développement de mécanismes financiers, à l’accroissement du crédit immobilier, mais surtout à rendre accessible aux ménages et familles un logement décent. », a conclu M. Jean Baden Dubois.

Pour sa part, le ministre de l’Economie et des Finances qui prenaient part à la cérémonie, a fait savoir que la copropriété est un sujet d’importance dans la mesure elle pourrait permettre à réduire le déficit de logement dans le pays.

Wilner Jean Louis Source HPN