Aux termes de la quatrième journée des négociations, jeudi, entre les syndicats des transports en commun et le gouvernement, les deux parties n’arrivent toujours pas à se mettre d’accord sur l’augmentation du prix de l’essence sur le marché local. Malgré des modifications des deux côtés dans les propositions, toujours aucune entente alors que plusieurs regroupements de syndicats décident d’abandonner les discussions…

Pour une deuxième fois, le gouvernement revoit à la baisse sa proposition d’augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché local. Guichard Doré, qui représente le chef de l’Etat dans les négociations avec les syndicats des transports en commun, a fait savoir au journal que le gouvernement a proposé une augmentation de 87 gourdes sur la gazoline, 80 gourdes sur le diesel et 70 gourdes sur le kérosène. De leur côté, les syndicats ont revu à la hausse leur proposition d’augmentation avec 30 gourdes sur la gazoline et 20 gourdes sur le diesel et le kérosène. Jusqu’à très tard hier soir, les deux parties n’étaient pas encore parvenues à une entente.

Selon le conseiller spécial de Jovenel Moïse, le gouvernement se bat pour continuer à administrer le prix des produits pétroliers sur le marché local afin d’éviter une libéralisation de ce secteur, ce qui, a dit Guichard Doré, pourrait faire grimper les prix au-delà des moyens de la population. « Si rien n’est fait, on peut arriver à une situation où l’on ne pourrait plus importer le carburant ni assurer l’administration des prix », s'inquiète M. Doré. Selon lui, il y va de la sécurité nationale pour l’Etat de continuer à administrer les prix de l’essence.

Des syndicats abandonnent les discussions

Pour la quatrième rencontre de cette semaine, des structures syndicales comme le Front national des syndicats haïtiens et le Front unifié des transporteurs et des travailleurs d’Haïti, en désaccord avec d’autres structures syndicales, ont abandonné les pourparlers. « Nous sommes en désaccord avec ce qui se fait dans les négociations qui n’ont rien à avoir avec le document qu’on avait soumis aux autorités à la suite de plusieurs rencontres au Palais national », a dénoncé Joseph Montès.

Le syndicaliste a plaidé pour une augmentation graduelle devant atteindre les 116 gourdes de perte sur la gazoline les 88 gourdes sur le diesel et les 84 gourdes de perte sur le kérosène. Selon lui, cela pourrait se faire sur plusieurs périodes.

Joseph Montès a fait savoir au Nouvelliste qu’ils se sont mis d’accord avec le pouvoir pour l’aider à compenser le déficit de 7 milliards de gourdes de subvention sur les produits pétroliers moyennant un retour substantiel de service vers la population, un fonds de garantie d’un milliard de gourdes pour permettre aux transporteurs de faire l’acquisition de nouveaux véhicules, la création d’une direction de transport terrestre, la subvention de 50% du transport pour les ouvriers de la sous-traitance, une carte de sécurité routière pour les transporteurs, la modernisation du secteur, entre autres.

Le syndicaliste a dénoncé le fait que les négociations de cette semaine viennent chambarder les accords déjà obtenus avec le pouvoir sur les points susmentionnés.

Jusqu’à très tard hier soir, le gouvernement et les syndicats des transports en commun étaient encore en discussions au ministère de l’Economie et des Finances pour tenter de trouver une entente sur le niveau d’augmentation du prix de l’essence.

Robenson Geffrard source le nouvelliste