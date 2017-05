Limond Toussaint Ministre de la Communication

C’est autour du thème « Des esprits critiques pour des temps critiques: Le rôle des médias dans la promotion de sociétés pacifiques, justes et inclusives… » qu’Haïti célèbre, ce 3 mai, la “Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. En cette occasion, le Ministre de la Communication a rappelé que la liberté de la Presse, consacrée par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme en son article 19, a été acquise en Haïti au prix de multiples sacrifices.

Cette conquête démocratique, selon le ministre, doit se perpétuer par un renforcement de la Presse. La liberté d’expression est, en effet, un combat quotidien et permanent.

« Au Ministère de la Culture et de la Communication, nous sommes conscients que la liberté de la presse tire son essence de la liberté d’opinion et d’expression. Et, il convient de souligner que le bon fonctionnement de la presse peut jouer un rôle considérable dans la consolidation de notre jeune démocratie tout en aidant à marcher vers le développement durable. », a déclaré M. Limond Toussaint.

Le ministre a fait savoir que la célébration de cette Journée mondiale de la Liberté de la Presse est l’occasion pour le Gouvernement Moise-Lafontant de réaffirmer sa foi dans les valeurs démocratiques qui commencent par la liberté d’expression et le respect des libertés individuelles.

Le Gouvernement Moise-Lafontant souhaite continuer à harmoniser ses relations avec la Presse pour une cohabitation paisible et respectueuse au profit de la population, a promis M. Limond.

« Le Ministère de la Communication et de la Culture, au nom du Gouvernement, salue la mémoire de tous ceux et de toutes celles qui ont combattu pour nous conduire à ce grand acquis démocratique et profite de cette occasion pour saluer le travail des patrons de médias, des associations de journalistes, des travailleurs de la presse et de tous les acteurs concernés dans la lutte pour la Liberté de la Presse. »

Wilner Jean Louis HPN