Mario Aubergiste et une patiente de la clinique

En partenariat avec la Mairie des cayes, l’Association des Jeunes Penseurs pour l’évolution (AJPE), la Minustah, la Food for the Poor, Caritas-Sud, UNDH et d’autres institutions publiques et privées ont organisé ce samedi 29 avril 2017 une clinique mobile. Pendant 8 heures d’horloge, le commissariat des Cayes s’était transformé en un véritable Hôpital. Au total, 789 personnes des deux sexes, de tout âge ont reçu des soins médicaux, des médicaments et des kits alimentaires gratuits.

La direction départementale du sud a décidé de mettre en place cette activité de clinique mobile à caractère communautaire en vue de venir en aide aux populations vulnérables des quartiers socio sécuritaires sensibles de la ville des Cayes et ses environs, terriblement affectés par le passage du cyclone Matthieu.

Les médecins ont pu déceler plusieurs maladies, qui sont les séquelles de l’ouragan Matthew sur le department, telles que la conjonctivite, la perlèche, fièvre etc. Sur les 789 personnes consultées plus de 70% sont atteints de conjonctivite. La conjonctivite d’origine infectieuse, est une inflammation de la conjonctive, couche transparente de cellules recouvrant toute la surface de l’œil, y compris l’intérieur de la paupière.

Le directeur départemental sud de la PNH, le Commissaire Divisionnaire Mario Aubergiste a annoncé cette initiative pour d’autres communes du départment. Il a profité de l’occasion pour saluer le dévouement des médecins et infirmières volontaires qui ont contribué à la réalisation et à la réussite de cette journée.

Il faut souligner qu’elle a été réalisée en présence du maire adjoint de la ville des Cayes Mr Pierre Étienne France, le Commissaire du Gouvernement de la Juridiction des Cayes Me Raymond BERGEOT, la directrice de l’OFATMA dans le Sud et d’autres directeurs des services déconcentrés du département.

Widshell Augustin source lavilledescayes.com