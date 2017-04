Jovenel Moise

Plus de deux mois après sa prise de fonction, le président Jovenel Moïse, qui avait fait campagne autour de l’agriculture, va commencer à mettre à exécution l’une de ses promesses de campagne à travers la «caravane de changement». N’ayant jamais raté l’occasion de capitaliser sur ce programme, le chef de l’État se propose de «réaliser en 45 jours ce qui n’a pas été fait en 40 ans». « Il l’a dit parce que l’objectif dans le cadre de cette caravane consiste à curer 197 kilomètres de canaux primaires», a tenté d’expliquer le ministre de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Carmel André Béliard, vendredi sur Magik 9. « Certains canaux n’ont pas été curés depuis dix ans. Ce qui a provoqué, d’après le ministre, une diminution des périmètres irrigués.»

Officiellement, la caravane sera lancée le 1er mai à l’occasion de la fête de l’Agriculture et du Travail à Grange, 5e section communale de St-Marc dont les gens n’ont pas accès à l’eau pour l’arrosage de leurs jardins «depuis dix ans», a indiqué le ministre qui a probablement oublié qu’avant le pouvoir de la transition de 2016 à 2017, Michel Joseph Martelly, père spirituel du mouvement PHTK, avait dirigé le pays pendant cinq ans. Mais sur le terrain, des cadres et des équipements sont déjà à l’œuvre. Carmel André Béliard fait état de la mobilisation de près de 83 équipements dans l’Artibonite.

« La caravane est l’expression, la matérialisation concrète de la relance agricole par l’administration Moïse/Lafontant dont les grands corps de l’État sont impliqués en vue d’améliorer le bien-être de la population », se félicite le ministre de l’Agriculture. Sur les 32 000 hectares de terres irrigables au niveau de la vallée de l’Artibonite, 20 000 ne sont pour le moment pas irriguées en raison de la sédimentation et des ouvrages hydrauliques non fonctionnels. « La caravane va rendre ces terres cultivables», promet le ministre, annonçant qu’ils ne vont pas s’arrêter là. On va également faire l’extension du système d’irrigation à travers la caravane, a précisé le titulaire du MARNDR soulignant qu’on souhaite irriguer «18000 hectares de terres supplémentaires».

La caravane du changement ne va pas s’arrêter là. Elle renferme une deuxième étape qui consistera en la mise en valeur des terres agricoles au niveau de la vallée. Six blocs de terres de cinq cents hectares seraient déjà sélectionnées. « Les exploitants seront amenés à mettre ensemble ces 3 000 hectares de terres de manière à pouvoir bénéficier des formations et avoir accès à des crédits et des intrants», fulmine le ministre, soulignant que l’État n’a pas les moyens d’accompagner les agriculteurs séparément. Il espère que cette façon de faire va contribuer à l’augmentation de la production agricole.

Le mode opératoire et, dans une certaine mesure, le montant nécessaire aux différentes opérations ne sont pas assez clairs pour l’instant. Le président de la République avait annoncé que les équipements partiront le 1er mai 2017 pour ne revenir que le 6 février 2022. Donc, à la fin de son mandat. « La caravane se déplacera à intervalle de trois mois», a déclaré le ministre pas trop sûr de lui. Il indique également que la caravane laissera dans chaque zone arpentée des équipements pour assurer le suivi des travaux.

Les autorités feront l’acquisition de nouveaux équipements dans la cadre de ce programme, informe Carmel André Béliard, signalant qu’une cinquantaine de tracteurs ont déjà été acquis pour le moment.

Les travaux dans la vallée de l’Artibonite coûteront 197 millions de gourdes. « Pour les autres départements, je n’ai pas les chiffres exacts. Ils ne sont pas encore disponibles», a déclaré le ministre, soulignant que les coûts seront compris entre 50 et 120 millions pour chaque région. Il a cité en exemple la plaine des Gonaïves et celle des Baconnois qui nécessiteront chacune environ 50 millions de gourdes. Mais, pour la Grand’Anse, il nous en faudra plus, a-t-il dit. Le ministre a aussi fait savoir que, pour atteindre tous les 50 000 hectares dans l’Artibonite, le gouvernement aura besoin d’environ 200 millions de dollars américains.

Après le département de l’Artibonite, la caravane devra se rendre dans le grand Sud avant de prendre la direction des autres départements du pays.

Danio Darius source le nouvelliste