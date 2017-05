Fin du processus de rachat de La Dinasa et de sa filiale Sodigaz. Le groupe de distribution et de stockage de produits pétroliers français Rubis a, en effet, annoncé le mardi 2 mai le bouclage de l'acquisition de la société. 275 millions d'euros seraient le montant de l'acquisition du premier réseau de stations-service du pays qui opère sous la marque Le National.

"Les volumes de vente de Dinasa représentent un accroissement de plus de 35% de l'activité de Rubis Energie dans la zone Caraïbes et ne manqueront pas de générer en perspective des leviers d'approvisionnement", a déclaré Rubis dans un communiqué.

Rappelons qu' en février dernier, à l'annonce de l'opération, les acquéreurs avaient rapporté que la Dinasa avait comptabilisé un résultat brut d'exploitation de 40,4 millions d'euros pour son exercice clos fin septembre 2016.

Dinasa , avec 600.000 m3 distribués, bénéficie d’une présence sur tous les segments de l’offre de produits pétroliers, et occupe également une position de leader en aviation, GPL, fioul commercial et lubrifiants. La société dispose d’un outil logistique d’importation stratégique et autonome (stockage, accès maritimes).

HPN