Trente à cinquante ans de travaux forcés derrière les barreaux, c'est désormais la peine attribuée à toute personne impliquée dans un enlèvement suivi de séquestration. La loi portant modification de la loi du 20 janvier 2009 sur le kidnapping, votée sans anicroche par les sénateurs ce mardi, est claire là-dessus. Il est hors de question de ménager les personnes impliquées dans le kidnapping, devenu un fléau ces dernières années et ayant endeuillé de nombreuses familles haïtiennes, a laissé entendre le rapport de la commission chargée de travailler sur la question. «C'est une bonne chose pour le pays, pour la justice haïtienne», s'est borné à dire le sénateur Onondieu Louis, président de ladite commission, en marge de cette nouvelle séance qui participe de la nouvelle dynamique implémentée au grand Corps.

Les sénateurs, très remuants ces jours-ci, ont notamment modifié pas moins de cinq articles de ce texte, déjà votés par la Chambre des députés, il y a six ans. La nouvelle étape? «C'est d'y consigner les corrections et le retourner à la Chambre basse pour une deuxième lecture», affirme Onondieu Louis. Selon le texte, les articles 289 à 293 du Code pénal sont abrogés pour être remplacés par des articles répondant à la gravité de l'infraction qu'est le kidnapping. «Seront punis de trente à cinquante ans de travaux forcés ceux qui se sont emparés par ruse ou de persuasion, de gré ou de force d'une personne, en vue d'obtenir une rançon [...]», a énuméré la sénatrice Dieudone Luma Etienne, 1e secrétaire du bureau, qui brossait le carnet des modifications apportées au texte..

Les sages, comme on les appelle, veulent coûte que coûte vendre une autre image. «Tout le monde constate que beaucoup de choses ont changé depuis le début de l'année législative», s'est enorgueilli Jean-Marie Salomon, vice-président du Sénat, comme pour mettre en relief les trois textes de loi qu'ils ont votés la semaine écoulée. Justement, le vote de la loi sur les échanges électroniques, celle sur la signature électronique et celle modifiant le décret créant le corps des sapeurs-pompiers n'est pas à négliger. Quoique les parlementaires, en bombant parfois le torse d'avoir pu démarrer l'année avec autant d'engouement, se gardent littéralement de se prononcer sur les moyens, les stratégies devant aider à leur application. Surtout que lorsqu'on sait qu'ici voter les lois est une chose et les faire appliquer en est une autre, vu nos diverses faiblesses séculaires.

Juno Jean Baptiste source le nouvelliste