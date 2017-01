Trois jours, c’est le temps dont disposent ceux qui exercent une quelconque activité commerciale au Champ de Mars pour vider les lieux et se conformer aux dispositions de la mairie. Pour l’administration municipale de Port-au-Prince, il est donc temps de préserver l’aire du Champ de mars, « lieu touristique, récréatif et hautement symbolique ». C’est même l’heure de mettre de l’ordre et de déclarer la guerre à tous ceux qui occupent de manière « anarchique et illégale cette zone ».

Selon ce qu’a décidé le maire principal Ralph Youri Chevry, dans un communiqué daté du 12 janvier, certaines activités seront bannies du Champ de Mars. « Il est désormais interdit l’apprentissage de conduite de véhicules à moteur, le lavage de véhicules, la vente ambulante de boissons et de nourriture la circulation de brouettes, etc. », précise ce communiqué dont le journal a eu copie. Ces dispositions ont été prises, dit le maire, « pour redonner au Champ de Mars son visage d’antan et lui permettre de remplir ses fonctions » avec l’assistance du Conseil supérieur de la police nationale (CSPN).

Sans préciser un lieu de relocalisation pour les gens ciblés, la mairie se contente de demander à tous les « occupants généralement, sous quelque prétexte que ce soit, de libérer toutes les parties de la zone du Champ de Mars, d’activités de toutes sortes dont certains ternissent l’espace et affectent la salubrité publique, entravant l’exercice des loisirs des usagers ».

Pour s’assurer du respect scrupuleux de l’application de ces dispositions, l’administration municipale fait appel à l’institution policière ayant déjà l’aval du CSPN. Ce délai de 72 heures accordé à tous les concernés pour se conformer à ces dispositions expirera le lundi 16 janvier. Jour qui marquera un renouveau pour le Champ de Mars, la plus grande place du pays, où marchands, fatras et prostitution cohabitent allègrement.

Ricardo Lambert source le nouvelliste