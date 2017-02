Youri Latortue - Président du Sénat

« Les traditions ont la vie dure »… Ce vieil adage ne saurait mieux traduire l’immobilisme qui semble devenir la marque de fabrique des différentes législatures qui se sont succédé en Haïti pendant au moins ces trente dernières années. Le parlementaire haïtien est devenu imperméable à toute dynamique de production et/ou de vote d’instruments juridiques. Et c’est vraisemblablement la norme aujourd’hui. A mesure que le budget du parlement augmente, sa productivité semble évoluer dans le sens inverse. Comble du paradoxe ! Si individuellement certains parlementaires ont pu souvent faire valoir leur étoffe reluisante, il n’en demeure pas moins que collectivement le bilan a toujours frisé la catastrophe. C’est pratiquement une constante. Cependant, constante historique ne signifie pas forcément fatalité historique. Il est toujours possible d’infléchir le cours de l’histoire… Et c’est dans cette perspective que le nouveau bureau du Sénat, sous la houlette avisée du Président Youri LATORTUE, fait le pari du regain de productivité, au grand dam de la traditionnelle pratique perverse malicieusement appelée « politique de la chaise vide ».

Le nouveau bureau du Sénat a déjà deux (2) lois à son actif: « LA LOI PORTANT SUR LA FORTIFICATION DES ALIMENTS EN MICRONUTRIMENTS » et « LA LOI PORTANT SUR L’UTILISATION DES EMBLÈMES ET DES DÉNOMINATIONS DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE ET DU CRISTAL ROUGE ». La première loi est d’importance majeure à un moment où la malnutrition, corollaire de l’insécurité alimentaire, porte préjudice à une grande quantité d’Haïtiens. La deuxième est non moins importante dans la mesure où il convient de réglementer la protection de l’emblème et du nom de la croix rouge, du croissant rouge et du cristal rouge sur le territoire national.

Comme pour signifier au peuple Haïtien sa volonté inébranlable de faire du Sénat de la République d’Haïti un haut lieu de production législative efficace et efficiente, le bureau du Sénat, sous le leadership de son Président, s’est donné pour mission de voter les trois lois suivantes lors de la séance du mardi 31 Janvier 2017 :

1- Loi sur la signature électronique adoptant le droit de la preuve aux nouvelles technologies de l’information et élargissant les compétences du Conseil National des Télécommunications (CONATEL)

2- Loi portant sur les échanges électroniques

3- Loi portant modification du décret du 13 février 1989 créant le corps autonome des pompiers et introduisant le corps national des sapeurs-pompiers.

Bien que la séance soit en continuation (elle sera reprise jeudi), son succès a surtout consisté en deux actes :

1- La validation du pouvoir du Sénateur Wilfrid Gelin

2- Le dépôt de trois (3) propositions de loi :

a) Loi portant modification des articles 96 et 100 du Code du Travail

b) Loi relative à l’identification à la naissance et à la validité permanente des actes d’état civil

c) Loi relative à l’encadrement des professeurs

Autant dire qu’une nouvelle dynamique prend forme au Sénat de la République. Youri LATORTUE, le parlementaire le plus prolifique de la 49e Législature, mise sur son expérience pour continuer à augmenter l’actif du Sénat durant sa présidence dont la durée est d’un an renouvelable. Pour la qualité des débats contradictoires, il peut compter sur l’Assemblée en général notamment les Sénateurs SENATUS, LOUIS, CANTAVE, LARECHE qui sont particulièrement dotés d’une solide culture juridique.

Entretemps, le 1er Février 2017, les pères conscrits sont encore attendus au Parlement, dans le cadre de l’Assemblée Nationale qui s’articulera essentiellement autour du vote des conventions, accords et protocoles suivants :

1- L’Accord de Paris sur le changement climatique ;

2- La Convention relative au statut des apatrides ;

3- La Convention sur la réduction des cas d’apatridie ;

4- La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et

5- Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort.

Le contenu de tous ces instruments entend concourir, en dernière instance, au bien-être du Peuple Haïtien. C’est déjà un pas dans la bonne direction que le bureau du Sénat se montre ponctuel, dynamique et ambitieux. Il faut maintenant que le peuple suive avec attention l’évolution de cette nouvelle dynamique, encourage le Président LATORTUE dans sa volonté d’infuser un nouveau souffle au Grand Corps et élabore des plaidoyers en vue d’influencer le contenu des lois que le Sénat aura votées au cours de cette session.

Jacob JOSAPHAT