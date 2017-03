La présidence salue le vote de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé, Jack Guy Lafontant. L’exécutif compte sur la collaboration et la compréhension des députés pour que le pays puisse avoir un nouveau gouvernement d’ici la semaine prochaine.

« C’est avec un sentiment de grande satisfaction que la présidence a accueilli le vote que le Sénat a accordé à la déclaration de politique générale du Premier ministre Jack Guy Lafontant », a déclaré le porte-parole de la présidence, rappelant que le président de la République avait affirmé son soutien le plus total au Premier ministre. Cette première étape étant franchie, Lucien Jura, contacté par le journal, présente les félicitations du locataire du Palais national aux sénateurs de la République. Ces derniers ont compris la nécessité de doter le pays le plus rapidement possible d’un gouvernement pour aborder les grands dossiers de l’Etat, a-t-il dit, tout en rappelant que le chef de l’Etat s’était personnellement impliqué dans les négociations.

Jack Guy Lafontant attend pour le moment son invitation en vue de reprendre le même exercice devant l’assemblée des députés. La présidence ne manifeste aucune inquiétude. « Quand c’est Haïti qui est au centre des discussions, quoi qu'il puisse arriver comme déception, à un niveau ou à un autre, on finira toujours par trouver le juste milieu », a déclaré Lucien Jura. Au tout début des négociations, le groupe majoritaire à la Chambre basse avait pris position en faveur du président de la Chambre basse Cholzer Chancy au poste de Premier ministre. « Nous sommes certains qu’il existe au niveau de la Chambre basse beaucoup de parlementaires qui sont conscients de l’urgence de l’heure », a déclaré le porte-parole de la présidence.

Lucien Jura annonce que le Premier ministre ne va pas seulement tenter de dégager une majorité pour voter en faveur de sa déclaration de politique générale. « Ça va être un exercice de persuasion en vue de partager au maximum l’énoncé de politique générale et de permettre que le plus de députés possible soient imbus de son tableau de bord et de sa vision d’ensemble dans l’accompagnement du président de la République dans ses promesses », a fait savoir l’ancien journaliste qui espère que Jack Guy Lafontant n’aura pas trop de difficultés à atteindre cet objectif. Il appelle à la collaboration des députés pour que d’ici la semaine prochaine le pays puisse avoir un nouveau gouvernement.

Néanmoins, Lucien Jura ne prétend pas que le terrain est suffisamment aplani pour que le Premier ministre passe facilement le cap de la Chambre basse dans un contexte où les parlementaires ne jurent que le partage de responsabilités dans la formation du gouvernement. « On ne dira jamais qu’il y a un terrain totalement aplani. Mais nous disons, quand tous les acteurs ont Haïti comme centre d’intérêt et sont motivés par la résolution des problèmes, que ça soit la relance de l’agriculture, la stabilisation de la monnaie nationale par rapport au dollar et la création de conditions pour le développement du pays, on trouvera toujours une formule », insiste celui qui a été également porte-parole de l’ex-président Michel Martelly.

Affirmant que sa déclaration de politique générale reflète les promesses de campagne du président Jovenel Moïse, Jack Guy Lafontant a été très généreux en promesses sans pour autant présenter les voies et moyens de ses intentions. « C’est une question de jugement et d’appréciation », nuance Lucien Jura, qui reconnaît l’existence des contraintes. « Mais quand on n’a pas de grands idéaux, il est difficile de réaliser de grandes œuvres », a-t-il ajouté.

Danio Darius source le nouvelliste