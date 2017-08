Jude Alix Patrick Salomon - Ministre de l' Economie et des Finances

La différence de vue est nette entre le grand argentier de la République et le patron des patrons. « On ne peut pas parler d’étranglement fiscal. La pression fiscale a baissé », a réagi le ministre de l’Économie et des Finances Jude Alix Patrick Salomon, lundi 31 juillet, en réaction à la position exprimée il y a quelques jours par le patron du Forum économique du secteur privé, Bernard Craan. « C’est vrai que trop d’impôts tuent l’impôt mais si l’on regarde bien, on verra que l’on essaie de repositionner les paramètres de gestion publique », a-t-il confié au journal, soulignant la nécessité pour l’Etat de collecter des ressources, de bien les gérer afin de fournir des services à la population.

Par rapport à l’appel de Bernard Craan pour l’Etat de se concentrer en premier sur la lutte contre la contrebande à la frontière pour mobiliser des ressources, soit des pertes estimées à 11 milliards de gourdes pour l’exercice 2012-2013, le ministre des Finances a révélé que ceci « est en train d’être fait ». Il y a eu récemment une réunion avec le SGS pour améliorer de manière significative le fonctionnement des douanes à travers un recentrage des activités de la SGS qui permet d’accompagner au niveau du contrôle des transactions douanières et sur la valeur des biens. Cela permettra aux bordereaux d’être plus conformes aux montants réels des transactions, a indiqué le ministre.

A côté de cela, il y a un contrat qui a même été signé avec une autre firme qui pourrait aider à la surveillance aérienne relative à des points de passage où transitent, sur terre, sur mer, des marchandises de provenance frauduleuse. Hors douane, il y a des petits bateaux qui transbordent des marchandises de bateaux. Ils débarquent dans n’importe quelle plage parce qu’on n’a pas l’équipement nécessaire pour assurer un contrôle efficace des frontières terrestre et maritime, a expliqué le ministre de l’Économie et des Finances, Jude Alix Patrick Salomon, soulignant la philosophie derrière son action en Haïti où la contrebande est normale pour beaucoup, où « se battre contre la contrebande c’est se battre quasiment contre une psyché sociale, une psyché contre la chose publique ». « La contrebande n’est pas un élément que l’on peut chasser en claquant les doigts. Elle est un vécu, une forme de fonctionnement, une forme de penser par rapport à la chose publique », a-t-il dit, soulignant que des gens de toutes les couches sociales considèrent comme normale la contrebande.

Il y a beaucoup trop de gens qui font des « coups », a déploré Jude Alix Patrick Salomon qui est favorable à une action plus large, stratégique et durable. « Il y aura des investissements sur le long terme. Pas seulement dans le secteur de la douane. C’est sur le construit même de l’Etat dans toute la zone frontalière, c'est-à-dire s’assurer du développement d'une activité économique, que les gens aient de quoi vivre chez eux. C’est une pensée qui va plus loin que collecter les redevances douanières. Organiser la douane pour collecter plus de recettes est une approche de flibustier. C'est-à-dire collecter l’argent sur place et l’acheminer à Port-au-Prince. Il faut formaliser le fonctionnement socioéconomique dans toute la zone frontalière », a souligné Jude Alix Patrick Salomon qui ne partage pas le point de vue de ceux qui disent que les objectifs de croissance du PIB pour l’exercice sont trop optimistes.« On ne peut pas penser au développement de l’État haïtien en s’appuyant uniquement sur les ressources de douanes et d’impôts. L’augmentation tendancielle des ressources de douanes et d’impôts est trop faible pour compenser l’évolution, par exemple, de la démographie. On ne pourra pas non plus accumuler de richesse significative en dollar constant ou en gourde constant en se contentant de mesures administratives », a expliqué le ministre, qui croit qu’il faut remettre l’économie sur les rails, prendre les mesures nécessaires. Pour lui, l’Etat ne peut plus subventionner le passeport et le permis de conduire.

Roberson Alphonse source le nouvelliste