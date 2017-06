Jerry Chandler

Le Directeur de la Protection Civile, Dr Jerry CHANDLER, a pris part à une session de travail sur les « Leçons apprises et le renforcement des capacités des CDGRD » , dans la matinée du vendredi 23 juin 2017.

Cet atelier, réalisé conjointement par la Direction de la Protection Civile et le Catholic Relief Services (CRS), à l' intention des coordonnateurs Départementaux de gestion des risques et désastres (CGDRD) des départements du Nord, du Nord-Ouest, du Sud-Est, de la Grand Anse et du Sud, principaux bénéficiaires, a permis de faire le bilan technique des actions menées dans le cadre de ce projet d'appui de la DPC, soutenu financièrement par les principaux bailleurs comme le CRS, l'OFDA /USAID.

Dans son intervention de circonstance, le Dr CHANDLER a remercié les différents opérateurs du projet de renforcement des capacités des Coordonnateurs techniques au niveau départemental, qui arrive à terme, après 3 ans d'implémentation.

Selon des informations disponibles sur le site du ministère de l'intérieur, le Directeur de la DPC invite tous les acteurs à capitaliser sur les enseignements et les acquis de ce projet et à envisager la mise en place de structures, permettant de matérialiser les efforts déjà consentis, avec l'objectif de protéger la vie et préserver les biens des communautés en situation d'urgence.

Débuté en 2013, ce projet a permis de mettre à disposition de la DPC et selon ses besoins exprimés, des ressources matérielles, logistiques et financières pour assurer, entre autres, la formation continue des cadres de terrain, la mise en place des exercices de simulation, l'organisation des rencontres mensuelles de coordination en GRD, la révision régulière des plans de contingence, la sensibilisation des communautés par rapport aux risques de catastrophe, la mise en œuvre de projets de mitigation, le renforcement de la chaine de commandement et une meilleure gestion des Centres d'Opération d'Urgence

