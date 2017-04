Le Premier minister, M. Jack Guy Lafontant et le Commissaire européen au développement, Neven Mimica, ont paraphé, jeudi, au Palais national, un accord d’un montant de 45,3 M € portant sur la construction du tronçon de la route nationale No 3 reliant Hinche et Saint-Raphaël, a-t-on lu dans une note du Bureau de Communication de la Primature.

Les travaux de construction de cette route, dont le lancement est attendu dans un mois, seront exécutés par la firme haïtienne Vorbe et Fils et la firme française Razel BEC, et doivent durer 24 mois, a-t-on expliqué dans la note.

A l’issue de la cérémonie de signature de l’accord, le chef du gouvernement a salué l’aide de l’Union européenne, notamment la mobilisation des fonds additionnels d’une valeur de 35 M € suite au passage de l’ouragan Matthew, ainsi que le décaissement de 14.5 M € sous forme d’appui budgétaire au gouvernement et à la consolidation de l’Etat haïtien.

Pour le commissaire européen, l’allocation de ces fonds témoigne de la confiance de l’Union européenne au gouvernement haïtien et de sa détermination à l’appuyer, notamment dans le renforcement institutionnel, la gouvernance économique, dans l’éducation, la sécurité alimentaire et l’amélioration du transport routier.

Wilner Jean Louis source HPN