Aujourd’hui, l’investiture de ce gouvernement se fait sous le signe de la gravité. J’ai parcouru le pays à plusieurs reprises, durant les vingt-deux mois de campagne électorale. Je peux vous assurer que nous aurons de vraies difficultés à surmonter. Pour y parvenir, chaque membre du gouvernement doit cultiver en permanence une haute conscience de ses responsabilités. Tout un chacun doit comprendre que le changement à mettre en œuvre nécessite la rigueur, le sens du devoir, l’honneur, l’incorruptibilité et l’intégrité. Nous avons un devoir d’exemplarité. Changer les autres c’est d’abord se changer soi-même.

Rosny Desroches de l’ISC, D’Amary Joseph Noel de la CONAPSH et Jocelyn Colas de la JILAP qui reconnaissent, unanimement, qu’un virage politique vient d’être effectué avec la ratification de l’énoncé de politique générale de Jack Guy Lafontant.

Ils se réjouissent de cet avancée, mais ils admettent que le désormais 20eme Premier ministre d’Haïti prend ses fonctions dans un contexte difficile.

Avec une économie anémiée, un taux d’inflation à 2 chiffres, 14%, et une monnaie nationale qui chute, l’administration Moise/Lafontant est déjà mise à l’épreuve, estime le professeur Rosny Desroches

‘’La nouvelle administration doit tout faire pour avoir un budget rectificatif dument voté par le parlement, tel doit être la priorité de l’actuel gouvernement’’, M. Rony Desroches.

Pour Amary Joseph Noël, qui décèle certaines lacunes dans la déclaration de politique générale du premier ministre, ce dernier a, moralement donné la preuve d’un homme patient.

En fait, pendant 18 heures d’attente à la chambre basse, Jack Guy Lafontant n’a donné aucun signe de fatigue, souligne M. Noel.

Questionnant l’énoncé de politique générale, le responsable de la CONAPSCH veut savoir plus sur l’aspect sécurité vu que le départ de la MINUSTAH se précise de plus en plus.

‘’Il était temps d’en finir avec la transition, d’autant que le gouvernement est démissionnaire’’, soutient la représentante de la JILAP.

Saluant la ratification, se félicitant qu’un nouveau chef de gouvernement passe aux commandes, Jocelyne Colas regrette que des éclairages n’aient pas été portés sur les zones d’ombre entourant le dossier de Jack Guy Lafontant.

George Allen - HPN