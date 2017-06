Le président de la République, M. Jovenel Moïse, accompagné du Premier Ministre, Dr Jack Guy Lafontant, a procédé, jeudi , au lancement officiel de la Saison cyclonique 2017, sous le signe de la solidarité et de l’engagement des secteurs public et privé, en réponse aux nombreuses menaces naturelles auxquelles doit faire face Haïti.

La cérémonie s’est déroulée au Centre d'Opérations d'Urgence National (COUN), à Delmas 2, en présence, entre autres, des ministres de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Dr Max Rudolph Saint-Albin, des présidents des deux Chambres, Youri Latortue et Cholzer Chancy, de Parlementaires, de maires de la zone métropolitaine, de partenaires nationaux et internationaux de l’Etat, de membres de la Société civile et de la Direction de la Protection Civile (DPC).

« Les actions de préparation pour la saison cyclonique, tant au niveau central que départemental, ont été initiées dès les premiers mois de l’année et se poursuivront tout au long de la saison », a affirmé le ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales, Dr Max Rodolphe Saint-Albin, qui a signalé quelques-unes des actions déjà entreprises telles que l'organisation d'ateliers de travail, la finalisation du plan de contingence national pour 2017 et la poursuite de la sensibilisation de la population entre autres.

Dans son intervention, le Chef de l’Etat a appelé à des efforts conjugués et à la mobilisation de tous les secteurs, en vue de faire face aux multiples vulnérabilités de la population haïtienne, et à la dégradation accélérée de l’environnement.

« Il s’agit d’abord de continuer à sensibiliser les populations aux menaces que porteront les six (6) premiers mois, pour leur sécurité personnelle et pour leurs biens... J’appelle donc tous les secteurs à poursuivre les efforts de mis en commun de leurs ressources. J’encourage les acteurs étatiques et de la Société civile à se mettre ensemble et à redoubler de vigilance… Je serai à vos côtés avec tout le gouvernement pour vous accompagner pendant toute cette période préoccupante », a poursuivi le Chef de l’Etat.

Le Président de la République encourage néanmoins un cadre légal pour la Protection civile en Haïti, qui permettra au pays de rattraper son retard dans ce domaine et de mieux organiser la Protection Civile haïtienne. Ce cadre sera aussi, selon le Chef de l’Etat, un moyen de rendre hommage aux efforts soutenus de la Direction de la Protection Civile et des différents partenaires pour doter le pays d’un système fort.

Wilner Jean Louis HPN



lancement saison cyclonique 2017 by radiotelevisioncaraibes