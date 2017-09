Le Sénateur Youri Latortue

Le rapport du travail d’enquête sur l’utilisation des fonds PetroCaribe, dirigé par le sénateur Evalière Beauplan, sera publié au début du mois d’octobre. C’est le président du Sénat, Youri Latortue, qui en a fait l’annonce, au cours d’un entretien accordé au Nouvelliste et à la Radio Magik9 ce lundi. L’élu de l’Artibonite, qui indique avoir fait la demande au sénateur Beauplan, se félicite qu’un autre groupe de parlementaires, de ligne politique différente, ait pu travailler sur ce dossier. « La première fois, on avait dit que les sénateurs qui ont rédigé le rapport sont proches d’une ligne politique. Maintenant, l’enquête est confiée à des sénateurs proches de Fanmi Lavalas, le rapport est contrebalancé. Les deux groupes ont travaillé sur le dossier », fait-il remarquer.

A ceux qui disent que Youri Latortue n'a réalisé cette enquête que dans le but de d’aplanir sa marche vers la présidentielle, en barrant la route à d’autres concurrents, le parlementaire objecte. Il affirme que sa démarche n’a aucune motivation électoraliste. « C’est comme si personne ne devait faire de rapport sur la corruption qui s’installe dans le pays. Si on me dit que ce rapport n’est pas bon, que ces 12 200 pages ne sont pas bons, à ce moment je pourrais douter de l’objectivité du travail. Je n’ai fait qu’un quart de ce qu’il y a à faire. Je n’ai même pas abordé le dossier du carburant des centrales électriques, le dossier du fonds investi par le BMPAD dans certains projets sociaux dans le fonds PetroCaribe. Aujourd’hui, j’ai seulement touché cet aspect, et celui qui était responsable prétend qu’il est indexé car il est candidat. En Haïti, tous ceux qui veulent se protéger se portent candidat. Quand on veut alors les interroger, ils avancent qu’on est en train de s’attaquer à un parti politique. Ce sont les problèmes du pays », déplore-t-il.

Latortue promet que si cette enquete aboutit, il n’aura rien à faire davantage comme acte politique. Quelle forme doit prendre cet aboutissement ? « Je dois voir le rapport du sénateur Beauplan acheminé à la justice. Que la justice fasse donc son travail », répond-il. Par ailleurs, parce que c’est lui l’initiateur de cette enquête, Youri Latortue attend à ce que le rapport porte son nom. « Le rapport porte toujours le nom de l’initiateur, du pionnier. Le sénateur Beauplan le sait », affirme-t-il.

Par ailleurs, le président du Sénat a également annoncé au cours de cet entretien que son assemblée va travailler sur le rapport de tous les contrats signés durant la période de l’état d’urgence sur le grand Sud. « Nous avons demandé le rapport au président Jovenel Moïse. Il nous a dit que le rapport a déjà été envoyé. Mais nous ne l’avons pas encore reçu. trois mois après la date de la déclaration de l’état d’urgence, les parlementaires doivent recevoir un rapport avec tous les contrats signés. Le Sénat étant en congé pour 15 jours, j’ai dit au président Moïse que ce sera le premier dossier sur lequel nous allons travailler dès la reprise le 2 octobre prochain », a-t-il fait savoir.

Jean Daniel Senat source le nouvelliste

http://www.lenouvelliste.com/article/177069/enquete-sur-les-fonds-petrocaribe-youri-latortue-declare-navoir-aucune-ambition-politique