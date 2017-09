Le Premier ministre Jack Guy Lafontant a procédé ce mercredi à l'installation des membres du Bureau des militaires démobilisés ( BMD) en sa résidence officielle, sis à Delmas 60. Cette structure de 3 membres devra gérer les revendications des anciens membres des Forces Armées d'Haïti.

Ils sont entrés en fonction ce mercredi. Coulange Justafort, Jonas Jean et Jackson Joanis sont les 3 commissaires nommés par Jovenel Moïse par arrêté du 22 août 2017. Installés par le chef du gouvernement Jack Guy Lafontant ce mercredi, ils devront permettre l'achèvement du processus d'indemnisation de 5 000 anciens militaires environ d'ici 3 ans. Devant un public composé essentiellement d'anciens militaires, le patron de la Primature n'a pas manqué de souligner le caractère informel de l'arrêté ayant mis fin aux services des Forces Armées d'Haïti en 1995. «Le profane doit comprendre que les Forces Armées d'Haïti n'ont jamais été dissoutes. Elles ont été démobilisées informellement par une simple mesure administrative et ses membres placés de fait en retrait d'emploi », théorise Jack Guy Lafontant.

Le PM souligne que la mission fondamentale de ce conseil sera d'aviser le gouvernement sur les bonnes relations entre l'institution étatique et les militaires démobilisés. « Nous accordons une importance à cet aspect de la question, surtout à un moment où le gouvernement, sur instruction du Président, est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la reconstitution intégrale des Forces Armées d'Haïti selon les prescrits de la Constitution haïtienne (...) », a-t-il fait savoir.

JGL invite les membres du conseil à travailler étroitement avec les autorités du ministère de la Défense en vue de définir non seulement un cahier des charges rationnel et bien documenté en faveur des militaires démobilisés, mais aussi de concevoir un agenda de travail important sur le court, moyen et long terme. Coulange Justafort est le coordonnateur général du conseil. Jonas Jean sera chargé des opérations alors que Jackson Joanis s'occupera des questions administratives et financières.

Jean Daniel Sénat source le nouvelliste