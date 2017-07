Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Jovenel Moïse, accompagné du Ministre de l'Intérieur et des Collectivités territoriales, Dr. Max Rodolphe Saint Albin, des Sénateurs des Nippes, Honorables Denis Cadeau et Francenet Denius, de plusieurs Députés notamment ceux des Barradères et de Petit-Trou de Nippes, Honorables Patrick Norzéus et Claude Luc Guillaume, a procédé, ce Samedi 15 Juillet, dans la commune des Barradères, au Lancement officiel de la Caravane du Changement dans le département des Nippes.

Le Maire de la commune, M. Charles Jozy, qui a reçu pour l'occasion la visite de plusieurs Maires du pays, notamment le Président de la Fédération Nationale des Maires d'Haïti(FENAMH), M. Jude Édouard Pierre, a salué l'entrée de la caravane dans sa commune ainsi que dans le département, et souhaité déjà du succès à toute la délégation.

Le Député Patrick Norzéus a, pour sa part, rappelé les promesses faites, et sur le point d'être tenues, par le Président Jovenel Moïse, lors de sa campagne. Tout en donnant la garantie que la Caravane du Changement a son plein soutien, M. Norzéus a demandé à la population nippoise de prêter main forte aux opérateurs.

Le Sénateur des Nippes, Honorable Denis Cadeau a, de son côté, rappelé les diverses actions du Président Jovenel Moïse suite au passage de l'ouragan Matthieu, alors qu'il a été candidat à la Présidence, pour apporter de l'aide aux populations des Barradères. Il a également demandé à toutes les couches sociales des Nippes de ne pas succomber aux campagnes de banalisation des activités de la Caravane, et d'apporter toute l'aide possible aux autorités des diverses instances qui participeront aux opérations.

Le Président de la République est revenu sur la vaste opération de la Caravane du Changement dans les Nippes. Il a promis son total accompagnement, pendant le passage de la Caravane, à la population qu'il entendra lors de fréquentes visites dans le département. Le Chef de l'Etat a aussi demandé à la population nippoise de collaborer avec les techniciens et d'aider à la protection des équipements mis à la disposition de la Caravane.

"Nous serons un seul pour sauver le département des Nippes ", a déclaré le Président Jovenel Moïse.

Tout en étant conscient des différents problèmes auxquels font face les habitants de Barradères et de ses environs, ainsi que de l'ampleur des réponses à apporter à ces préoccupations, le Chef de l'Etat, comme pour toutes les communes du pays, continue de croire en la vertu de la Caravane du Changement et en son efficacité. Il ne ménagera aucun effort en vue d'aboutir aux objectifs de développement tels que fixés par le Plan opérationnel de la Caravane.