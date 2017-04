Daagbo Hounon Houna II

Le chef suprême du vodou Huendo, sa Majesté Dada Daagbo Hounon Hounan II est en Haïti depuis le mercredi 15 avril dans le cadre du troisème acte de Laboratorio Arts Contemporains. Il a été reçu dans le salon diplomatique de l’aéroport international Toussaint Louverture avec un rituel de bienvenue coprésidé par sa Majesté Augustin Saint-Clou, roi du Royaume Danti d’Haïti, la chanteuse Carole Démesmin et le chanteur James Germain.

En 2004, c’était son père Daagbo Hounon Agbessi Houna I qui a foulé le sol d’Haïti. 13 ans après, c’est son tour. Sa majesté Dada Daagbo Hounon Hounan II, drapée dans un pagne, sur lequel capote un haut de forme, empoigne d’une main une houlette émaillée de petites coquilles et d’une autre une sorte de petites sculptures en bois. Pour sa visite, il est accompagné de la reine Na Deffon Houénan Quenum L. Omontcha et de Hounon Kpoffon.

La délégation s’est ensuite dirigée vers le local du Royaume Danti d’Haïti, ancien Domaine idéal à Carrefour. Les fidèles de cette communauté vodou lui ont réservé un accueil chaleureux. Le chef des lieux, sa Majesté Augustin Saint-Clou, dans ses propos de circonstance, a décerné un satisfecit au Laboratorio Arts Contemporains pour avoir rendu possible une telle rencontre entre l’Afrique et Haïti.

Le dimanche 18 avril, la délégation a mis le cap sur Lakou Souvenance pour participer au culte traditionnel d’obédience dahoméenne de ce haut lieu mystique qui va, cette année, du dimanche de Pâques au mardi 18 avril. « Je suis chez moi (...). Paix pour Haïti(...). Je suis enchanté de constater que la tradition persiste ici en dépit de toutes les persécutions dont j'ai eu écho avant mon arrivée », a déclaré sa majesté Dada Daagbo Hounon Hounan II. Les initiés, pour la plupart drapés dans un costume blanc, n'ont pas caché leur bonheur de rencontrer le dignitaire.

L'initiative

Laboratorio Arts Contemporains lance depuis janvier 2017 « Les rencontres d’ici et d’ailleurs », lesquelles comportent 3 actes à ce jour. L’Acte I s’est déroulé au Bénin du 8 au 22 janvier, à l’occasion de la 22e édition de la fête nationale de Vodun. Une délégation composée d’une douzaine d’Haïtiens dont des chefs religieux, des académiciens et des artistes y a pris part. Il a permis, au dire de Louise Carmel Bijoux, directrice exécutive de l’antenne caribéenne de l’association, de mettre en évidence les similitudes et les nuances fondamentales entre les cultures haïtienne et béninoise. L’Acte II a coïncidé avec le 50e anniversaire du Festival international de cinéma de Ouagadougou. Une exposition des photographies de Josué Azor, un concert de l’artiste James Germain ont, entre autres, fait partie des activités réalisées par cette mission.

L’Acte III intitulé « Retours d’Afrique » devra mettre en exergue la pluralité culturelle entre les Africains et les Afro-descendants des Antilles. C’est dans cette optique que le chef suprême du vodou Huendo, sa majesté Dada Daagbo Hounnon Houna II, visite Haïti du 15 au 28 avril 2017. C’est un démiurge vénéré par des adeptes de la foi Vodou qui accourent de partout pour le voir, le toucher, lui présenter des hommages et recueillir sa bénédiction. Il sera accompagné de plusieurs personnalités dont Nan Houenou Lissassi, grande prêtresse du vodun, de Didier Houenoude, directeur du Patrimoine culturel.

Pendant son séjour, le roi rencontrer les sommités de la communauté vodou, des autorités politiques. Des débats, des conférences, des activités culturelles, des visites de sites historiques font également partie de l’agenda de l’acte III qui se déroule jusqu'au 28 avril.

La programmation de la délégation

Mercredi 19 avril 2017

7 :00 Retour à Port-au-Prince

10 :00 Visite du Musée Ogier Fombrun (Montrouis)

17 : 00 Conférence au Centre d’Art, à Port-au-Prince

La place du Vodou dans l’art contemporain

Didier HOUENOUDE, Pascale MONNIN, Junior Théodore, Modératrice: Lylly HOUNGNIHIN

19 : 00 Projection et conférence débat à Institut Français d’Haïti Port-au-Prince (IFH)

Vodou, Religion et Civilisation

Sa Majesté Daagbo Hounon Houna II, Chef suprême du Vodou Hwendo

Ginette MATHURIN (Ingénieure-Chercheure), Yvon PAUL (Chercheur), William SAVARY- (Économiste-Chercheur),

Modératrice: Carole DEMESMIN

Jeudi 20 Avril 2017

9 :00 Rencontre l’ATI NATIONAL Joseph Fritzner COMAS

Lieu: Lakou KNVA, Grand-Goâve

19 : 00 Vodou-Tech Concert

Dady Sound, Dj Gardy Girault, Welele

Lieu: Institut Français d’Haïti

Port-au-Prince

Vendredi 21 Avril 2017

9 :00 Rencontre le Ministre de la Culture et de la Communication

Lieu: Ministère de la Culture

Port-au-Prince

10:00 Rencontre le Directeur Général de l'Institut de Sauvegarde du Patrimoine National (ISPAN)

11:00 Conférence au Ministère de la Culture et de la Communication

Didier HOUNOUDE (Directeur du Patrimoine et des Musées du Bénin)

Patrick DURANDIS (Directeur Général de l'ISPAN)

13 :00 Visite le Musée du Panthéon National (MUPANAH)

Lieu: Musée du Panthéon National

Port-au-Prince

18 :00 Cocktails

Lieu: Résidence Ambassade de Suisse, Port-au-Prince

Samedi 22 Avril 2017

08 :00 Départ pour le Cap-Haïtien

Dimanche 23 Avril 2017

08 :00 Visite du Cap-Haïtien

Lundi 24 Avril 2017

9 :00 Rencontre l’Empereur National Jean Robert Célestin

Temple des Temples, Merger

16 : 00 Les Ateliers Jérôme

Port-au-Prince

Mardi 25 Avril 2017

9 :00 Rencontre l’Asosyasyon Lakou Otantik Vodou Inifye pou Yon lòt Edikasyon (ALOVIYE)

Carole DEMESMIN, RAM, Lòlò, Manzè

Lieu: Hôtel Oloffson / Port-au-Prince

16 :00 Visite à EL SAIEH GALLERY

Artiste Frantz Zephiryn et autres ...

Port-au-Prince

Mercredi 26 Avril 2017

9 :00 Rencontre la Fondasyon Konesans Ak Libète (FOKAL)

11 : 00 Conférence

Les convergences et divergences de la culture Vodou Ayiti/ Benin

Sa Majesté Daagbo Hounon Houna

II-, Chef Supreme du vodou Hwendo,

Konpè Filo- Norluck Dorange,

Modératrice: Louise Carmel BIJOUX

FOKAL / Port-au-Prince

Jeudi 27 Avril 2017

9 :00 Cérémonie au Royaume Vodou de Ayiti

Résidence Roi Danti Augustin Saint-Cloud

Vendredi 28 Avril 2017

9 :00 Départ

Royaume Vodou Ayiti

source le nouvelliste