René Préval

La veuve du président René Préval, Elisabeth D. Préval, après plusieurs mois d’attente, a pu finalement récupérer le cœur et les poumons de son feu mari conservés à l’Institut médico-légal, le jeudi 14 septembre 2017. La veille, après sa requête auprès du parquet, elle a obtenu l’autorisation à cet effet. « Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, donnant suite à la requête formulée par la veuve du président René Préval née Elisabeth Débrosse, autorise l’Institut médico-légal (IML) à restituer à ladite veuve les spécimens d’organes (cœur et poumons) du défunt président de la République prélevés lors de son autopsie », lit-on dans une correspondance datée du 13 septembre adressée par le chef du parquet de la capitale au directeur de l’Institut médico-légal, le Dr Jean Armel Demorcy.

Contactée par le journal, la veuve du président René Préval, soulagée, a « remercié grandement toute l’équipe de l’Institut médico-légal qui était présente, à savoir le Dr Armel Démorcy, accompagné du Dr Devilmé ». Elle a aussi étendu ses remerciements « aux greffiers et juges présents pour procéder de manière légale à la remise des spécimens ». « Ceci a permis à toute la famille, aux filles d’être beaucoup plus en paix en faisant le deuil du président Préval », a indiqué Elisabeth D Préval qui a lancé un appel aux autorités en vue de fournir des moyens plus conséquents à l’institut médico-légal pour qu’il puisse faire son travail si important pour éclairer la lanterne de la justice.

L'ex-président René Préval, 74 ans, est mort subitement chez lui le 3 mars 2017. L'autopsie pratiquée le 7mars a révélé qu'il est mort de cause naturelle. A la suite des conclusions du rapport d'autopsie, la justice avait classé sans suite le dossier ouvert après ce décès.

Roberson Alphonse source le nouvelliste