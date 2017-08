Le Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés (GARR) observe depuis plusieurs jours une situation de panique créée dans l’esprit de la population haïtienne tant en Haïti qu’à l’étranger. Laquelle situation est due à la diffusion des informations ou messages vocaux, vidéos et photos sur les réseaux sociaux qui montrent des scènes de violence contre les migrantes et migrants haïtiens vivant en République Dominicaine.

Le GARR informe que depuis la propagation de ces informations susceptibles de provoquer un climat de tension entre Haïti et la République Dominicaine, qu’il a contacté plusieurs représentants de ses organisations partenaires dominicaines. Selon eux, ces nouvelles qui sont présentées comme des faits actualisés, se révèlent totalement fausses. Cependant certaines de ces informations constituent des événements qui ont eu lieu en 2015 en République voisine notamment, à Ortega, dans la municipalité de Moca, au Sud-est de la Province dominicaine "Espaillat".

Par ailleurs, les représentants d’organisations partenaires dominicaines du GARR ont déclaré qu’au Nord et au Nord-est de la République Dominicaine notamment, à Cibao et Bávaro, plusieurs migrants haïtiens sont l’objet de sérieuses menaces verbales de la part des groupes civils dominicains. Ces derniers réclament l’expulsion de tous les ressortissants haïtiens en territoire dominicain depuis plusieurs semaines.

Tout en appelant à la vigilance, le GARR en profite pour exhorter les personnes concernées par la diffusion de ces messages conflictuels, à promouvoir une culture de paix et de convivialité qui puisse favoriser des relations harmonieuses entre les deux Etats insulaires.

Il demande aux autorités haïtiennes à poursuivre les pourparlers avec l’Etat dominicain afin que les menaces verbales proférées à l’encontre des ressortissantes et ressortissants haïtiens ne se transforment pas en agressions physiques.

Wilner Jean Louis HPN