Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du Premier ministre Jack Guy Lafontant, du ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Josué Agénor Cadet, a procédé le mardi 26 septembre, au Centre de convention de la BRH, à la remise de prix aux lauréats des examens officiels pour l'année académique 2016-2017.

Des attestations, des médailles et des cadeaux ont été remis mardi par le président de la République, Jovenel Moïse aux lauréats aux épreuves des examens officiels lors d’une cérémonie organisée en leur honneur. Le chef de l'État, dit, par cette initiative, vouloir engager la nation à valoriser le goût de l’effort et la recherche de l’excellence dans ce qu’ils entreprennent. «Demain sera différent si les jeunes aujourd’hui sont mis en capacité de remplir leur rôle avec enthousiasme. Je suis fier de présenter ces jeunes à la nation comme des modèles à suivre. Ils viennent de partout à travers le pays», a déclaré le chef de l’État, qui en a profité pour présenter aux parents un vibrant hommage, pour le travail qu’ils ont accompli à travers leur progéniture.

Jovenel Moïse a considéré aussi que l'organisation de cette cérémonie est une reconnaissance des efforts consentis par les élèves studieux, du dévouement et de l'abnégation de leurs professeurs et aussi une reconnaissance aux parents d'élèves, ajoutant que cette même cérémonie traduit également une reconnaissance de la mobilisation d'un nombre important du ministère de l’Education pour préserver la crédibilité des examens.

En présence d’autres membres du gouvernement et de parlementaires, le chef de l’État a remis des cadeaux à Jhony Valmir (Nord-Est -Lycée National Henry Christophe de Trou-du-Nord/Philo D) avec 1408/1600, soit une moyenne de 8,80 ; Jamsony Bélizaire (Sud - Collège Frère Odile Joseph/ Philo C) avec 1495/1700, soit une moyenne de 8,79 ; Jean-Peeterly Bernadin (Nord-Est-Lycée Capois la Mort/Philo D) avec 1387/1600, soit une moyenne de 8,67 ; Max Jonathan Magloire (Sud - Collège Frère Odile Joseph/Philo C) avec 1469/1700, soit une moyenne de 8,64 ; Louvens Jean (Nord-Ouest-Collège la Fraternité/Philo C) avec 1465/1700, soit 8,62 ; Jynaldo Jeannot (Nord - Collège Notre-Dame du Perpétuel Secours/Philo D) avec 1378/1600, soit une moyenne de 8,61 ; Diana Bédard (Sud - Collège Saint-Joseph de Port-Salut/Philo D) avec 1375/1600, soit une moyenne de 8,59 ; John Claury Ménélas (Sud - Collège Frère Fabien Caron/Philo C) avec 1457/1700, soit une moyenne de 8,57 ; Kathy Djénane Abraham (Sud - Externat St-Joseph/Philo C) avec 1455/1700, soit une moyenne de 8,56 et Michaelle Moïse (Ouest - Institut Abellard/Philo C) avec 1454/1700, soit une moyenne de 8,55.

A noter que pour le bac 2016/2017, le Sud est le seul département à avoir un taux de réussite supérieur à 50% (69,23%) et la Grand'Anse détient le taux de réussite le plus bas avec seulement 23,92%.

Amos Cincir source le nouvelliste