Agenor Cadet Ministre de l'Education Nationale

Plus de 200 000 ouvrages vont être distribués dans les 230 lycées de la République et les neuf Universités publiques en régions (UPR) au cours des quatre prochaines semaines consacrée « mois du livre pour tous ». L'annonce a été faite par le titulaire du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi 12 septembre au local de l'Office national du Partenariat (ONAPE).

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Pierre Josué Agénor CADET, a lancé, ce mercredi 12 septembre, l'opération baptisée " mois du livre pour tous" dans les lycées. Il s'agit pour le MENFP de renforcer ou de constituer des embryons de bibliothèque dans les lycées dans le but de faciliter les apprentissages.

Environ 208 000 livres seront distribués dans les 230 lycées de la République, en plus de ceux destinés aux Universités publiques en régions (UPR), a précisé le Ministre CADET. Cette opération a été confiée à l'ONAPE qui a mobilisé une bonne partie de son personnel pour la réussite de cette importante activité. L'Ouest qui dispose de 45 lycées en est le premier département touché. Toutes les écoles publiques ciblées dans ledit département sont déjà approvisionnées en ouvrages, a informé le ministre CADET.

L'opération se poursuivra à travers les dix départements scolaires du pays, a précisé le Ministre qui se réjouit de cette action qui permettra de renforcer les fonds documentaires dans les lycées au bénéfice des élèves.

Pour Le directeur général de L'ONAPE, Pierre DELIMA, l'action consistera non seulement en un apport en ouvrages pour les lycées mais aussi la formation de bibliothécaires et la mise en place d'un dispositif pour le suivi et la maintenance de l'espace de la bibliothèque.

Le livre ouvre les portes de la connaissance et du savoir, ont fait remarquer le ministre CADET et le directeur général de l'ONAPE. En ce sens, cette initiative doit permettre, entre autres, de contribuer à l'esprit du vivre ensemble entre les jeunes autour du livre et d'encourager le développement d'un partenariat public-privé autour du livre à l'école, selon les concepteurs de la démarche. Suivant le plan de distribution, chaque lycée recevra un lot de 500 ouvrages pour 452 titres recensés.

Il est important, a rappelé le Ministre CADET, que les élèves soient orientées vers des activités saines susceptibles de meubler leurs esprits, en dehors des cours classiques. Et ces ouvrages offrent une excellente opportunité aux lycéens pour renforcer leurs connaissances, a indiqué le Numéro Un du MENFP.

Smith Petit-homme, directeur du lycée ANTENOR FIRMIN, présent en la circonstance, a abondé dans le même sens en saluant cette action du MENFP et du ministre, au nom de ses pairs. Il s'agit d'un support important à l'amélioration des compétences en lecture des élèves et pour l'amélioration des apprentissages, a affirmé M. Petit-homme soulignant que des dispositions sont déjà prises pour le bon fonctionnement de l'espace de la bibliothèque du lycée.

D'ici là semaine prochaine, une équipe de l'ONAPE et du MENFP doit se rendre dans le grand Sud pour approvisionner les lycées et la mise en place de ces bibliothèques.

EJ/Radio Métropole Haïti