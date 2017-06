Salle de téléconférence

A l’initiative de la Banque interaméricaine de développement (BID), partenaire financier et technique du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), une téléconférence entre le Pape François et des élèves de neuf pays dont Haïti, s’est tenue, le vendredi 9 juin, dans les locaux de la BID (Bourdon) dans le cadre d’un programme intitulé : Scholas, constate Haiti Press Network.

Pour Haïti, trois élèves du lycée Daniel Fignolé et trois élèves de l’École Nouvelle Zoranje, participants à l’édition de l’année 2016, ont pris part à cette téléconférence avec le souverain pontife et d’autres élèves mondiaux en direct, en présence de la représentante du ministre de l’Éduction nationale, Mme Charlotte B. Cadet.

Permettre aux jeunes élèves à travers le monde d’identifier dans le cadre des échanges cordiaux des problèmes communs dans leur environnement immédiat, tel est l’objectif fondamental de Scholas.

Une initiative, informe-t-on, du Pape François qui vise à stimuler la culture de la rencontre entre élèves de milieux divers et à promouvoir la participation citoyenne en impliquant les jeunes dans leur construction sociale et religieuse.

Lors de son intervention, le Pape François a remercié les jeunes d’avoir participé à cette expérience, dont la prochaine édition sera organisée en novembre 2017 dans la ville du Cap-Haitien. Le religieux invite donc les jeunes à aller à la rencontre des autres.

Le MENFP, notons-le, à travers sa Direction de l’enseignement secondaire, a accueilli cet événement en Haïti en juillet 2016 avec la participation de plus de 200 élèves en provenance de 20 établissements scolaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince.

Les échanges avaient surtout porté sur l’éducation et la santé, deux points cruciaux autour desquels les jeunes ont respectueusement interagi et débattu via des travaux en groupe dans l’optique de voir comment aider à la transformation de leur environnement immédiat et celui des autres en proposant des pistes de solution.

Texte: Alix Laroche HPN