Le président de la République, M. Jovenel Moïse, a reçu, mardi , au Palais national, les lettres de créance de deux nouveaux ambassadeurs.

Il s’agit de Monsieur Hiroyuki Makiuchi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon, et de Madame Ingrid Mollestad, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Norvège, a appris Haiti Press Network via une note du Bureau de Communication de la Présidence.

Ces deux nouveaux ambassadeurs ont profité de l’occasion pour renouveler l’engagement de leur pays respectif au renforcement des liens d’amitié et de coopération tissés entre leur pays et Haïti.

Le chef de l’État, pour sa part, a rassuré ces ambassadeurs sur la volonté des autorités haïtiennes de travailler d’un commun accord au développement harmonieux des relations entre Haïti et ces deux pays amis, a-t-on conclu dans la note.