Le gouvernement Moïse/Lafontant maintient sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers en Haïti. Au terme d'une rencontre de travail, ce vendredi, avec une commission à la Chambre des députés, le Premier ministre Jack Guy Lafontant rappelle que le gouvernement est ferme sur sa décision mais se bat pour trouver une "concertation" entre les acteurs concernés par la hausse des prix.

Des syndicalistes proposent, imposent et vont parfois jusqu'à tourner le dos à la table de discussions organisées par le gouvernement qui cherche à atténuer le choc que pourrait provoquer sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers sur le marché haïtien. Malgré ce fait, le gouvernement n'entend pas faire marche arrière sur sa décision et le Premier ministre Jack Guy Lafontant est plutôt catégorique. «Toute augmentation que nous aurons à faire, et nous le ferons, sera faite de manière concertée, impliquant les syndicats, les distributeurs des produits pétroliers, les importateurs. Donc cette négociation prendra le temps nécessaire afin que nous puissions avoir un commun accord sur cette décision ».

Le Premier ministre parle de concertation même « avec les consommateurs » alors que des organisations syndicales ont déjà commencé à claquer la porte des discussions. Comment peut-on parler de consensus dans ces conditions-là ? Jack Guy Lafontant confie qu'il ne peut rien dire.

Est-ce que le gouvernement s'attache encore à augmenter de 80 gourdes le prix du gallon de gasoil utilisé par les plus pauvres que cette décision prétexte vouloir protéger? Jack Guy Lafontant ne peut ni confirmer ni infirmer. Est-ce que le gouvernement compte prendre en compte les propositions des syndicalistes engagés dans les négociations? La langue de bois du Premier ministre tape encore sur les nerfs des journalistes jusqu'à ce que le chef du gouvernement lance le grand « Merci », perçu comme un ouf de soulagement.

Soulignons que dans ce dossier qui constitue un véritable croc-en-jambe, le gouvernement se dit toujours « ouvert aux négociations » que certains qualifient de dialogue de sourds.

Samuel Céliné source le nouvelliste