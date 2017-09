Un nouveau regroupement d’organisations, dénommé « Forum démocratique populaire » (Fodem), annonce un sit-in devant le parlement haïtien, le jeudi 31 août 2017, en vue de dénoncer le projet de budget 2017-2018, évalué à 144 milliards de gourdes (Ndlr : US $ 1.00 = 64.00 gourdes ; 1 euro = 80.00 gourdes ; 1 peso dominicain = 1.60 gourde aujourd’hui).

Ce projey de budget viserait à accabler davantage les masses populaires ainsi que les compatriotes qui vivent en terre étrangère, fait savoir à AlterPresse, le porte-parole général de Fodem, Gymps Lucien .

« Un timbre de passeport, qui coûtait 1,600.00 gourdes, passera à 6 mille gourdes. La matricule fiscale passera de 250.00 gourdes à 1,000.00 gourdes, sans oublier les paysannes et paysans, dont les taxes sur leur bétail auront augmenté », critique le regroupement Fodem.

Si la présidence veut matérialiser sa vision, elle doit également exiger de la bourgeoisie et des grands entrepreneurs de payer les impôts et les taxes, souhaite le Fodem, qui rejette également le projet d’une taxe forfaitaire de 10 mille gourdes à titre de déclaration définitive d’impôts sur le revenu pour chacune et chacun.

Il faut que le gouvernement prenne des dispositions institutionnelles pertinentes pour lutter contre la contrebande, dans chacun des points frontaliers avec la République Dominicaine, ainsi que dans les bureaux de douanes, pour alimenter les caisses de l’État, recommande le Forum démocratique populaire.

Ce regroupement d’organisations, nouvellement créé, encourage le gouvernement à poursuivre en justice tous les corrompus et voleurs, qui ont participé dans des gaspillages et le détournement des fonds du programme PetroCaribe.

Rendu public le mercredi 17 août 2016, un rapport d’enquête sur le dossier de PetroCaribe a indexé plusieurs hauts fonctionnaires de l’État, dont d’anciens ministres et premiers ministres.

« L’action publique doit être mise en mouvement contre les personnes, impliquées dans des actes de détournement de fonds publics », préconisait la commission sénatoriale.d’enquête

Le Forum démocratique populaire demande à l’assemblée des sénateurs de rejeter le projet de budget de l’exercice fiscal 2017-2018.

Le projet de budget 2017-2018 ne répond nullement aux défis socio-économiques en Haïti, avait estimé la Plateforme des organisations haïtiennes des droits humains (Pohdh).

L’organisation Konbit ayisyen pou lojman altènatif (Kayla) a également mis en garde contre l’application, en perspective, d’une taxe de 6 à 10% sur les propriétés bâties, lors d’une conférence de presse, le mardi 29 août 2017.

Plusieurs autres organisations ont également élevé la voix contre l’application, en perspective, de la taxe forfaitaire de 10 mille gourdes, prévue dans le projet de loi de finances 2017-2018

Alter Presse