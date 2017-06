Le ministre de l’Économie et des Finances Jude Alix Patrick Salomon, a déposé ce mercredi 7 juin 2017 le budget rectificatif 2016-2017 à la Chambre des députés. Déjà, les députés sont convoqués en séance plénière pour ce jeudi 8 juin 2017 afin de permettre à l’exécutif de faire l’exposé des motifs en vue du vote, la semaine prochaine, du projet de loi de finances rectifié.

De 122 milliards de gourdes à 118 milliards, le projet du budget rectificatif 2016-2017 accuse une baisse de 3% mais se veut « un budget de dépannage, » selon le ministre de l’Économie et des Finances Jude Alix Patrick Salomon qui était chargé de déposer ce document, pas trop ambitieux ni dans le fond ni dans la forme, à la Chambre des députés.

Ce « budget de correction », comme l’a souligné le ministre, se propose, en cas de son vote au Parlement, de résoudre certains problèmes de l’heure tels que la question des enseignants qui sont nommés sans pourtant percevoir leurs salaires, la question de salaires du personnel jugée trop pléthorique au ministère des Affaires étrangères. Ainsi, vante le ministre, ce projet de budget rectifié aidera « à corriger des difficultés » afin de mieux aborder la nouvelle année fiscale.

Le projet de loi de finances rectifié met l’accent sur deux secteurs prioritaires, à savoir l’éducation et l’agriculture. Jude Alix Patrick Salomon rappelle que tous les secteurs d’activité sont à prioriser dans le pays « vu le niveau de nos problèmes » qui sont partout. « Nous devons apprendre à vivre avec ce que nous possédons », lance le ministre, indiquant qu’une telle décision a nécessité la compréhension des uns et des autres au sein du gouvernement. Pour cause, des désaffectations ont dû être effectuées sur le budget de certains ministères, afin non seulement de répondre à la révision à la baisse du budget global, mais aussi pour compenser la nécessité d’augmenter le budget des ministères liés aux axes prioritaires.

Avec 21,3 milliards de gourdes, le système éducatif se taille, à côté du ministère de l’Agriculture, la part du lion dans ce projet du budget rectifié. Des ministères comme celui des Finances, de la Planification, de la Défense et même la Primature ont vu leur budget diminuer.

Dans ce projet, le fonctionnement prend le devant sur l’investissement avec 75.8 milliards de gourdes. Seulement 43 milliards sont prévus pour l’investissement alors que ce volet est d’une importance capitale pour le développement du pays.

Le gouvernement a, certes, pris du temps pour accoucher de ce budget rectificatif, mais le ministre de l’Économie et des Finances soutient que le gouvernement a voulu agir le plus rationnellement possible afin de satisfaire les besoins les plus pressants. Aujourd’hui, Jude Alix Patrick Salomon dit compter sur la bonne volonté des parlementaires qu’il presse de voter le projet de loi « le plus rapidement possible » afin que le gouvernement soit bien armé pour affronter les défis actuels.

Le vice-président de la Chambre basse, Enel Appolon, qui a reçu le projet de loi de finances rectifié annonce que les députés sont convoqués pour ce jeudi, à compter de midi, afin que le ministre puisse présenter l’exposé des motifs à un moment où il y a péril en la demeure, dit-il.

Samuel Celiné source le nouvelliste