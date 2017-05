Jovenel Moise

Dans un rapport rendu public ce 24 mai, le CARDH, en se basant sur des principes de la gouvernance démocratique et des droits de l’homme, estime que la politique de l’administration Moise s’inscrit dans une démarche de non-respect des principes de la gouvernance démocratique ; qu’elle ne se porte pas garant des droits fondamentaux des citoyens, principalement les catégories les plus vulnérables.

Ce rapport prend en considération cinq actions de l’administration actuelle. Il s’agit du non renouvellement du mandat de l’expert indépendant des droits de l’homme en Haïti, la velléité de changer le haut commandement de la PNH suite à l’attaque perpétrée contre le cortège présidentiel, la démarche de remobiliser l’armée, les 100 millions de gourdes pour la sécurité du président durant la caravane et le renvoi du directeur général de l’UCREF, Sonel Jean-François.

Dans cette optique, l’organisme dirigé par Gédéon Jean fait plusieurs recommandations. Il exhorte le Parlement à exercer sa fonction de contrôle. Le CARDH invite également la nouvelle administration à renforcer les institutions étatiques tout en permettant à chacune d’entre-elles de remplir sa mission sans les devancer et laisser la voie de la propagande. L’organisme invite aussi les organisations de la société civile à se réveiller et à exiger du gouvernement une gestion rationnelle des maigres ressources de l’État et de divorcer avec toute politique de “one man show”. Et enfin que la justice, fasse son travail en toute indépendance.

Emmanuel Pucot PAUL HPN