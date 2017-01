En conférence de presse à la mi-journée autour du déroulement des élections locales et du 2e tour des législatives partielles, le président du Conseil électoral provisoire (CEP), Léopold Berlanger a indiqué, dimanche après-midi, que les conseillers sont globalement satisfaits sur le plan organisationnel. Cependant, le taux de participation encore pire par rapport au scrutin présidentiel du 20 novembre 2016, reste toujours une préoccupation quoiqu'elle soit variée dans des endroits à d’autres.

« Les bureaux de vote ont été ouverts avant 6 heures du matin. Les matériels étaient disponibles à temps. Le personnel était sur place », s’est réjoui Léopold Berlanger, informant aussi que des orienteurs ont été mis en place dans les Centres de vote pour aider les électeurs en ce qui concerne la recherche de leur nom sur la liste électorale.

Néanmoins, informe le numéro 1 du CEP soutenu par le porte-parole adjoint de la Police nationale d’Haïti (PNH), l’inspecteur Garry Desrosiers, des incidents ont été enregistrés notamment dans l’Ouest, le Nord, le Plateau central où des arrestations ont été effectuées.

Au total, la police a procédé à dix arrestations, dont un policier et saisi trois armes à feu, d’après les précisions de l’inspecteur Garry Desrosiers. Parmi les anicroches relevées au cours du scrutin, Garry Desrosiers cite le député de Barron (Grande Rivière du Nord) accompagné d’hommes lourdement armés qui a fait irruption dans le Centre de vote Notre-Dame de Lourdes avant de repartir avec les bulletins dudit centre.

Autre incident grave, souligné par le président du CEP, le Centre de vote placé à l’école Épiscopale Saint-Sylvestre dans une section communale de Carrefour, a été pris en otage par des bandits armés. Ce qui a contraint le personnel de ce centre à vider involontairement les lieux.

Parallèlement, le CEP en a profité pour porter des précisions aussi concernant les bulletins des CASEC, ASEC et Délégué de ville. Selon une note du CEP transmise à HPN, il est indiqué que suite aux problèmes soulevés en ce sens, la Direction exécutive du CEP informe les BED et les BEC concernés qu’il n’existe aucun inconvénient à laisser voter les électeurs des villes pour les postes de CASEC et d'ASEC.

Par conséquent, il est demandé à tous les BED et BEC de mettre à la disposition de tous les électeurs les bulletins pour lesdits postes, comme inclus dans les kits électoraux.

