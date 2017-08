Tout un commerce informel sert, de façon saugrenue, le décor sur le trottoir longeant la rue qui traverse la façade de la Société nationale du parc industriel (SONAPI). Comme un peu partout à travers Port-au-Prince, ce commerce illégal et abracadabrant est remarqué depuis quelque temps. Le nombre de débrouillards s’intensifie surtout dans l’après-midi où les rayons du soleil tapent moins fort sur la peau, constate un reporter de Haiti Press Network.

Dans ce marché improvisé par des dizaines de laissés-pour-compte, tout y est. De la restauration aux produits de toutes sortes et de seconde main venus de l’étranger. Des tas de vêtements usagers s’amoncellent en veux-tu en voilà comme des bulles au soleil. Mêmes des sacs scolaires et d’autres matériels didactiques y sont exposés. Cela peut bien se comprendre, nous siffle une marchande de sacs à dos et de boîtes à lunch, puisqu’on s’approche de la rentrée des classes.

Un endroit achalandé vraiment stratégique pour quérir quelques sous. S’y faufilent matin et après-midi, des milliers d’ouvriers et d’ouvrières qui bossent dans le secteur de la sous-traitance. Trouvant à portée de main des choses idoines, ils en profitent pour se procurer de quelques objets nécessaires. C’est aussi et surtout un lieu de référence pour les petites bourses lorsqu’il s’agit de gérer un creux à l’estomac auprès d’une marchande de nourriture.

Pour ce qui concerne la restauration surtout, souvent les échanges se font à crédit dans le cadre d’une collusion entre acheteurs et marchandes, nous raconte une ouvrière habituée à ce rituel. Mais au moment de la paye, poursuit-elle, les grognes ne manquent pas entre marchandes voulant récupérer leur fric et ouvriers/ouvrières, faute de peu, qui entendaient s’échapper en catimini.

Questionnée à cet effet, Fifi l’une des occupantes anarchiques du trottoir, alors conçu pour la circulation piétonne, nous avoue être là depuis déjà des années. Elle ne s’en souvient même pas de l’année de son installation pour la première fois sur le trottoir dans le voisinage de la SONAPI. Lieu fréquenté six jours sur sept par des milliers d’âmes à besoins abondants et illimités.

« J’ai parfois rencontré des problèmes pour avoir vendu à crédit, mais je me débrouille assez bien ici. Sauf en cas de pluie où nous ne savons quel chemin prendre pour s’abriter avec nos marchandises. Nous nous procurons de géants morceaux de plastique et/ou de bâche pour protéger nos bataclans », laisse entendre Fifi souriante et apparemment gentille.

Le commerce informel constaté le long du trottoir longeant la SONAPI aide énormément marchands/marchandes, ouvriers/ouvrières, selon les témoignages de ceux-ci. Néanmoins, tenant compte du danger auquel s’exposent ces humains qui y fonctionnement quotidiennement au péril de leur vie, il serait responsable, de l’avis de nombreux observateurs, que l’État intervient pour libérer le trottoir de ses occupants.

Alix Laroche - source HPN