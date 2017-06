Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU, en mission en Haïti, se sont entretenus avec des parlementaires, des représentants d’organisations des droits de l’homme, des personnalités de la société civile, la protectrice du citoyen, Florence Élie, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Ariel Joseph, le président de la Cour de cassation, Jules Cantave, et le directeur général de l’UCREF, Sonel Jean-François, le vendredi 23 juin 2017. Le journal a appris que plusieurs sujets ont été abordés lors de ces rencontres. La transition de la MINUSTHA à la MINUJUSTH a été évoquée.

Il y a , avec la MINUJUSTH, une volonté affichée de mettre l’emphase sur l’État de droit et l’institutionnalisation par les membres du Conseil. Mais ils disent qu’ils sont surtout venus écouter, a confié au journal le député Jerry Tardieu, responsable de la commission spéciale sur l’amendement de la Constitution qui a fait un bilan d’étape et les perspectives. Sur l’épineux dossier du choléra, « les membres de cette mission ont été peu loquaces », a poursuivi le député Jerry Tardieu.« Ils n’ont pas de réponse sur le choléra. Celles données ont été évasives et diplomatiques », a observé Jerry Tardieu.

Encore plus tranchant, Me Mario Joseph, du Bureau des avocats internationaux, estime que le Conseil de sécurité fait de l’hypocrisie. Quelque six mois après l’annonce de l’ex-secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon que l’organisation doit réparer les victimes, rien de concret n’a été fait, a balancé l’avocat. Par ailleurs, a fait remarquer Me Mario Joseph, « ils ne peuvent pas parler de MINUSJUSTH sans évoquer le bilan de la MINUSTAH ». « Sinon, cette nouvelle mission n’aura pas de crédibilité », a-t-il estimé, déplorant le fait que la commission permanente de réclamation n’ait jamais été mise sur pied pour écouter et rendre justice aux victimes du choléra, des viols, des actes de sodomisation imputables à des Casques bleus de la MINUSTAH. Le militant des droits de l’homme n’attend pas grand-chose mais entend poursuivre la mobilisation pour que les victimes obtiennent justice et réparation. Il a tancé les Etats-Unis, opposés à tout cela.

Le coordonnateur du RNDDH, Pierre Espérance, a indiqué avoir souligné à l’attention des membres du Conseil de sécurité la persistance de l’impunité dans le pays. Cela illustre l’échec de la collaboration de la MINUSTAH avec la justice, a expliqué Pierre Espérance. Le militant des droits de l’homme a dit avoir fait état de l'intention du pouvoir en place de mettre l’UCREF, une institution indépendante, sous coupe réglée.

Les membres du Conseil de sécurité sont venus écouter les recommandations pour la MINUJUSTH, a expliqué la protectrice du citoyen, Florence Élie. Elle dit avoir recommandé un accompagnement à l’institut medico-légal et le maintien de l’unité correctionelle de la MINUSTAH qui travaille avec l’administration pénitenciaire. Il faut séparer le bureau du Haut-Commissariat des droits de l’homme du log base, a recommandé Madame Élie, qui dit avoir demandé au Conseil de sécurité d’intervenir auprès du Parlement haïtien en faveur de la ratification de la loi contre la torture. Il faut, comme l’exige la loi, que le prochain protecteur du citoyen soit une personnalité indépendante, neutre, a expliqué Florence Élie, qui confie au journal que Sonel Jean-François de l’UCREF ainsi que le président de la CSC/CA avaient pris part à la réunion.

Les membres du Conseil de sécurité s’étaient entretenus avec le président Jovenel Moïse la veille dans le cadre de cette mission avant la mise en place de la MINUSJUSTH en octobre 2017.

Roberson Alphonse

