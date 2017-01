Wilson Laleau

Le retour au premier plan de l’économiste Wilson Laleau, comme coordonnateur de l’équipe de transition du président élu, Jovenel Moïse, fait des remous. Joint par le journal, mardi 17 janvier 2017, le chef du parquet de Port-au-Prince, Me Jean Danton Léger, a confié que « Wilson Laleau avait demandé à comparaître personnellement à la fin du mois d’avril». Il a été entendu par une commission de substituts. Cette commission a, par la suite auditionné l’ex-directeur du BMPAD Eustache St-Lot qui, lui aussi, avait comparu personnellement.

La commission a estimé nécessaire de faire une confrontation entre les deux hommes. Wilson Laleau, joint au téléphone, avait dit qu’il était en dehors de la capitale. Pour respecter les délais et compte tenu du fait qu'Eustache St-Lot était mis en état, le cabinet d’instruction a été saisi, a expliqué Jean Danton Léger. « Je n’ai pas senti qu’il voulait se soustraire à la justice. Je l’aurai arrêté », a affirmé Jean Danton Léger qui, pendant cette période, avait émis des interdictions de départ à tour de bras contre, entre autres, Wilson Laleau et l’homme d’affaires Marc-Antoine Acra.

Le dossier de Wilson Laleau « nécessite une enquête beaucoup plus approfondie. C’est pourquoi nous avons fait la saisine du cabinet d’instruction », a indiqué Jean Danton Léger qui dit ne pas savoir si le juge d’instruction a effectué entre-temps la confrontation entre St-Lot et Laleau. « Nous attendons que le juge d’instruction nous retourne le dossier, soit pour réquisitoire supplétif, soit pour réquisitoire définitif », a dit Jean Danton Léger qui indique que le dossier de l’ex-ministre de l’Economie et des Finances contient : « gâchis administratifs, détournement de fonds et dilapidation des fonds de l’Etat ».

Source Le Nouvelliste