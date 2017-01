Yves Germain

Pour l’organisation des élections toujours en cours, le gouvernement a décaissé 44.5 millions de dollars pour le CEP de Léopold Berlanger, 723 millions de gourdes pour d’autres institutions et le PNUD disposait de plus de 11 millions de dollars dans le fonds international qu’il gère au nom de l’Etat haïtien. Le gouvernement, à travers le ministre de l’Economie et des Finances, exige des comptes de toutes ces institutions qui ont reçu et dépensé de l’argent pour la réalisation des élections.

Les élections ont été financées par le Trésor public. C’est un fait et le ministre de l’Economie et des Finances n’a pas caché sa fierté ni sa satisfaction. Cependant, Yves Romain Bastien estime que toutes les institutions qui ont dépensé l’argent des contribuables et d’autres fonds alloués aux élections doivent rendre des comptes à la nation. Lors d’une conférence de presse mardi, le grand argentier de la République a fait savoir que le gouvernement a déjà écrit en ce sens au CEP pour lui demander des comptes sur l’utilisation des fonds utilisés pour la réalisation des élections

Le PNUD disposait d’environ 8.5 millions de dollars dans le fonds alimenté par la communauté internationale qu’il gère pour l’organisation des élections en Haïti. N’ayant peut-être pas cru au processus électoral, a souligné Yves Bastien, le gouvernement américain avait décidé de retirer deux millions de dollars qu’il avait mis dans le fonds.

Par la suite, « les Etats-Unis auraient donné 5 millions de dollars au PNUD pour des questions logistiques en relation avec le second tour des élections », a indiqué le grand argentier, soulignant que le gouvernement n’a pas été mis au courant de cette donation. Ce qui, a-t-il dit, a permis au PNUD de disposer d’un peu plus de 11 millions de dollars pour les élections.

Comment le PNUD a-t-il dépensé cet argent ? C’est à cette question que le gouvernement veut avoir des réponses en exigeant de cet organe des Nations unies de rendre des comptes à la nation sur l’utilisation des 11 millions de dollars.

Yves Bastien a fait remarquer que le PNUD a dépensé cet argent au nom de l’Etat haïtien, « donc il doit nous donner des explications sur l’utilisation de ces fonds », a exigé le ministre des Finances.

Pour le CEP, le gouvernement a déjà décaissé plus de 40 millions de dollars sur deux exercices fiscaux, 2015-2016 et 2016-2017. Pour boucler la boucle, le gouvernement va décaisser dans les prochains jours 5 millions de dollars pour le Conseil électoral, ce qui portera à 44.5 millions de dollars au total et environ 1.7 million à la police nationale pour assurer la sécurité le jour du vote.

D’autres institutions ont reçu de l’argent du Trésor public au nom de l’organisation des élections et doivent aussi rendre des comptes, a indiqué le ministre Bastien. Il a cité à titre d’exemple le bureau de la secrétaire d’Etat à la Sécurité publique qui a reçu 24 millions de gourdes, la police nationale plus de 53 millions, 6 millions pour le ministère de la Communication, entre autres. Plus de 233 millions de gourdes ont été décaissées pour ces institutions pour l’exercice 2015-2016, a indiqué le ministre.

Pour l’exercice 2016-2017, la police nationale a reçu plus de 197 millions de gourdes, ce qui porte à plus de 723 millions de gourdes au total décaissées pour des institutions autres que le CEP, selon Yves Bastien.

A la suite du passage de l’ouragan Matthew, 280 millions de gourdes ont été décaissées pour la réhabilitation des centres de vote touchés par les intempéries.

Alors qu’il n’y a pas eu de deuxième tour pour la présidentielle, les opérations électorales s’élèvent quand même à 55 millions de dollars comme l’avait réclamé le CEP dans son budget au début du processus.

« Nous avons réussi le pari d’organiser les élections avec nos propres ressources. C’est une bonne chose qu’il va falloir continuer et nous comptons déposer au Parlement, peut-être à la fin de la semaine, un projet de loi pour que les élections soient financées à partir des ressources du pays… », a annoncé le ministre des Finances.

Par ailleurs, Yves Romain Bastien a souligné qu’après le passage de l’ouragan Matthew, hormis la prime d’assurance de plus de 23 millions de dollars, l’Etat haïtien n’a reçu que 200 000 dollars d’appui direct de Taïwan. Le support des autres pays a été fait en nature, a-t-il dit.

Robenson Geffrard source le nouvelliste