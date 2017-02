Le groupe pétrolier Rubis, déjà très implanté dans la Caraïbe, également actionnaire de la SRPP à La Réunion, vient de racheter Dinasa, premier réseau de stations-service d'Haïti. Résultat, Rubis a fait un bond de 5% à la bourse de Paris.

Le titre du groupe Rubis, spécialisé dans le stockage et la distribution de produits pétroliers, progressait de plus de 5% mardi matin à la Bourse de Paris, dynamisé par le rachat de Dinasa, premier réseau de stations-service d'Haïti. "Sans surprise, Rubis réalise une nouvelle opération de croissance externe dans la distribution aux Caraïbes", note le courtier Portzamparc, jugeant que cette acquisition "devrait être génératrice de fortes synergies".

Le rachat de Dinasa en Haïti

"Leader du marché haïtien avec 55% à 60% de parts de marchés pour les stations-service (...) et 70% du marché du gaz en bouteilles, Dinasa, intégré en amont avec ses propres capacités de stockage et d'importation, répond parfaitement aux critères d'acquisition de Rubis", observe de son côté un courtier parisien. La société rachetée est en effet "leader sur un marché de niche", argumente le courtier. Dinasa détient 125 stations-service, opérées sous la marque National, et peut importer de manière autonome des produits pétroliers (GPL, fioul, lubrifiants) grâce à des capacités de stockage et des accès maritimes.

"Cette acquisition d'envergure (environ 13% de chiffre d'affaires additionnel) valide le modèle de croissance externe de Rubis et devrait se traduire par une nouvelle revalorisation du titre", juge encore le courtier parisien. L'opération devrait être finalisée "au cours du 2e trimestre 2017", a indiqué Rubis dans un communiqué lundi. Lors de son dernier exercice, clos le 30 septembre, Dinasa a dégagé un excédent brut d'exploitation (ebitda) de 40,4 millions d'euros.

Le groupe Rubis, très présent dans les Outre-mer

Selon son dernier bilan semestriel, le groupe Rubis, réalise 48% de ses volumes de distribution pour sa branche énergie dans la Caraïbe. Il est omniprésent dans les Départements d'Outre-mer : propriétaire de la SARA (Société Anonyme ed raffinerie Antillaise) depuis mai 2015, il a également racheté la Société Réunionnaise de Produits Pétroliers en juillet de la même année. Il est également implanté en Jamaïque et aux Bermudes.

Chiffre d'affaires en hausse de 3% en 2016

Rubis a vu son chiffre d'affaires croître de 3%, à 3 milliards d'euros, en 2016, grâce à des acquisitions, dont celle de la SRPP (Société réunionnaise de produits pétroliers) et de la SARA. En 2015, son bénéfice net avait bondi de 44%, à 170 millions d'euros.