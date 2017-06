Max Chauvet, Frantz Duval, Ronsard St-Cyr et Youri Chevry

Max E. Chauvet, à l’issue d’une dernière réunion avec le maire de Port-au-Prince, Youri Chévry et le secrétaire d’État à la sécurité publique Ronsard St- Cyr, a affiché une grande sérénité quant au déroulement normal de la 23e édition de Livres en folie à un moment où des manifestations d’étudiants en colère se multiplient dans l’aire du Champ de Mars.

« Je n’ai pas de préoccupation. Je crois dans les vertus du livre. Le livre apporte des connaissances, il aide à calmer les esprits », a soutenu Max E. Chauvet, en milieu de journée, le mercredi 14 juin 2017 . « Tout le monde respecte et apprécie le livre au point que demain, je pense, sera une superbe journée », a-t-il gagé, soulignant que tout est fin prêt, que les derniers détails sont réglés pour l’ouverture de la 23e édition de Livres en folie, le jeudi 15 juin, à 10 heures du matin, dans les Jardins du Mupanah.

« Le livre et la culture nous rassemblent. Il faut que tout le monde participe pour que la foire se déroule correctement », a indiqué le maire de Port-au-Prince. La mairie va mobiliser quelque 150 brigadiers et membres de la protection pour appuyer la police et la Croix-Rouge dans les dispositifs mis en place à l’occasion de Livres en folie.

« Les gens qui manifestent, je pense, sauront tenir compte de l’ampleur de cet évènement », a dit le maire de la capitale. « Nous sommes présents, ici, pour nous assurer que tout marchera bien demain en termes de sécurité. Nous savons que le Champ de Mars est un espace très politisé et très sensible, surtout ces derniers jours. Nous savons que Livres en folie et un grand événement intellectuel et culturel d’importance nationale et internationale. Il faut nous assurer que l’image du pays ne soit pas écornée », a indiqué Ronsard St-Cyr, secrétaire d’État à la sécurité publique qui a donné la garantie que le nécessaire sera fait pour que le calme règne dans l’aire du Champs de Mars et que le 15 et le 16 soient deux journées de fête des choses de l’esprit, deux journées des retrouvailles autour de ce qu’il y a de meilleur en nous.

source le nouvelliste