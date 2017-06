En prélude à la Journée mondiale des fonctionnaires, célébrée le 23 juin de chaque année depuis la décision des Nations unies en 2002, le ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP) a, de façon sectorielle, honoré, ce jeudi 22 juin, 34 de ses employés émérites, lors d’une cérémonie déroulée à l’hôtel Le Ritz (Pétion-Ville), constate Haiti Press Network.

Parmi ces employés figurent Sadrac Théodore, Joseph Renaud Massena et Mme Joséphine Marie-Alice Pierre-Louis, distingués pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur sens de service public au cours de leur temps de carrière comme agent de la fonction publique.

« C’est avec un sentiment de grande satisfaction que je reçois cette plaque d’honneur. Je remercie le staff du Bureau de communication du ministère auquel je fais partie pour son soutien inconditionnel», nous déclare souriant et fier Sadrac Théodore, très jeune certes, mais qui s’illustre toujours comme tant d’autres au travail, par sa disponibilité et la qualité du travail fourni comme technicien.

Pour Joseph Renaud Massena, un vieux de la vieille qui traine derrière lui 31 ans de carrière, l’émotion était trop grande. D’ailleurs, c’est un habitué. Il a été déjà honoré dans le temps pour son professionnalisme, son respect de la hiérarchie et son sens du travail bien fait.

Joséphine Marie Alice Pierre-Louis, est quant à elle, membre de la cellule technique de la Direction générale du MENFP. Elle a 51 ans de carrière dans la fonction publique. Elle souligne elle-même à sa prise de parole pour la circonstance, que ce n’est pas une mince affaire. Elle a plus que le double de l’âge auquel elle devait être en pension. Mais elle continue encore malgré un peu affaissée par le poids du temps, à fournir ses services à communauté éducative. Cette enseignante devenue fonctionnaire a été aussi distinguée. Les mots lui manquaient pour exprimer son contentement pour cette marque d’attention.

Le ministre de l’Éducation nationale, Pierre Josué Agénor Cadet qui a lui-même procédé, de concert avec le responsable de la Direction des ressources humaines (DRH), Jose Joseph à la remise des plaques, a salué tous les agents de la fonction publique qui, dit-il, sans leurs bras secourables les services à la communauté seraient presqu’impossibles.

Dans la solennité, il a particulièrement adressé ses mots de reconnaissance aux distingués de différentes entités techniques du ministère et applaudi les sacrifices consentis par ceux-ci, en dépit, reconnait-il, des difficultés dans lesquelles ils bossent au quotidien pour fournir un travail remarquable.

Pour le directeur des ressources humaines, M. Jose Joseph, ces agents honorés pour leur sérieux et leur discipline dans leur tâche quotidienne, doivent servir de prototypes à ceux-là et celles-là qui ne le sont pas encore en vue d’un service public plus sérieux et plus efficace.

Notons que l’Office de management et des ressources humaines (OMRH), de concert avec la Présidence et le bureau du Premier ministre, commémore de manière plus grandiose, ce vendredi 23 juin, cette 15e Journée mondiale de la Fonction publique sous le thème : « Des ressources humaines valorisées au service du développement national ». Quelque 300 fonctionnaires de tous les ministères et organismes de l’État sont attendus à cette journée festive.

L’on croit que sans la valorisation et le renforcement de capacité des ressources humaines de la Fonction publique, la réforme administrative de l’État ne sera pas possible.

