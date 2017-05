Le Ministre Cadet

En conférence de presse, le vendredi 5 mai 2017, le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP), M. Pierre Josué Agénor Cadet qui hérite une situation financière des plus difficiles au ministère, a donné la garantie aux enseignants grévistes et aux étudiants protestataires de l’ l’École normale supérieure que les problèmes sont sur le point d’être résolus. Aussi appelle-t-il à la patience les enseignants grévistes, les syndicats d’enseignants, les étudiants de l’ENS et les responsables d’école privée impliqués dans les programmes du PSUGO et du PRONEC.

Selon le ministre Cadet, les démarches sont en cours afin de satisfaire graduellement les revendications des protestataires. Les problèmes seront résolus au fur et à mesure. Il n’est autre qu’une question d’attente de moyens qui seront issus du budget rectificatif, dont le vote au Parlement aura lieu sous peu, indique le titulaire du MENFP.

Enseignant de carrière lui-même, il demande par ailleurs aux grévistes une trêve en faveur des écoliers et écolières qui s’acheminent vers la fin de l’année scolaire. « Le MENFP est mobilisé à respecter ses engagements », garantit le ministre Pierre Josué Agénor Cadet qui a seulement un mois et demi aux commandes du ministère.

Sensible à la cause des maîtres, le ministre Cadet dit comprendre la situation de 2700 enseignants disposant leur lettre de nomination, mais n’ayant pas encore été payés un sou pendant une ou plusieurs années. Il touche aussi le problème de ceux qui s’impliquent dans le PRONEC et le PSUGO, dont la dette à acquitter pour plusieurs années, dit-il, s’élève à quelque 7 milliards de gourdes. Le ministre a abordé également la question des 180 étudiants stagiaires de l’ENS qui attendent encore leur lettre de nomination depuis plusieurs mois.

« Les revendications sont justes et légitimes. Je dois résoudre tous ces problèmes même s’ils m’ont précédés », insiste le numéro 1 du MENFP, informant au passage que les lettres de nomination des stagiaires de l’ENS sont en train d’être rédigées à la Direction des ressources humaines du MENFP et que des avis financiers sont lancés aux fins de trouver les moyens nécessaires pour adresser les problèmes des enseignants nommés mais non encore budgétisés.

D’après le ministre Cadet, le gouvernement et la Présidence tout comme le ministère en sont conscients et prennent le problème très au sérieux. Il s’agit juste, souligne-il, d’un problème budgétaire.

« J’ai déjà discuté de ces problèmes avec les syndicats d’enseignants qui avaient fait preuve de compréhension. Malheureusement, nous assistons aujourd’hui à un mouvement de grève qui risque d’avoir des conséquences néfastes sur l’avenir scolaire des enfants en fin d’année, alors qu’ils se préparent à passer des examens. Je lance un appel pressant au calme et à la compréhension aux protestataires », martèle le ministre Cadet, avant d’informer être en train de travailler avec son équipe pour rendre effective, la question d’assurance des enseignants sans oublier les élèves.

Du laxisme étatique à la corruption

D’autre part, le ministre en profite pour dénoncer ce qu’il considère comme une manœuvre de corruption dans le système où des enseignants sont payés régulièrement par l’État, pourtant ils ne distribuent de cours dans aucun établissement scolaire.

Selon M. Cadet, une enquête effectuée au niveau de l’Administration centrale seulement en passant par les Directions départementales, a permis au Trésor public de récupérer plus de 10 millions gourdes. De même, ajoute-t-il, on recense également des écoles publiques qui disposent de surplus d’enseignants, alors que d’autres n’en n’ont pas.

« Nous avons déjà activé des commissions qui travaillent sur ces dossiers particuliers », informe le ministre qui appelle aussi à l’aide du Parlement en vue de résoudre les problèmes du système, où, dit-il, l’on travaille actuellement sur un plan visant à garantir un plat chaud à 100% d’élèves comme il en est le cas dans beaucoup d’autres pays de la planète.

Texte : Alix Laroche HPN

