Après le tremblement de terre de janvier 2010, Pétion-Ville est devenue le centre économique du pays. Beaucoup de commerces ont laissé le centre-ville de Port-au-Prince pour s’installer dans cette commune qui n’avait pas été véritablement touchée par le séisme. Dans une correspondance adressée au chef du gouvernement, Jerry Tardieu, député de cette circonscription, attire l’attention de l’exécutif sur l’importance de Pétion-Ville dans le fonctionnement de l’économie globale du pays et leur rappelle les urgentes priorités à court terme de la commune pour qu’elles soient prises en compte dans la loi de finances 2017-2018. Le parlementaire a répondu aux questions du Nouvelliste.Après le tremblement de terre de janvier 2010, Pétion-Ville est devenue le centre économique du pays. Beaucoup de commerces ont laissé le centre-ville de Port-au-Prince pour s’installer dans cette commune qui n’avait pas été véritablement touchée par le séisme. Dans une correspondance adressée au chef du gouvernement, Jerry Tardieu, député de cette circonscription, attire l’attention de l’exécutif sur l’importance de Pétion-Ville dans le fonctionnement de l’économie globale du pays et leur rappelle les urgentes priorités à court terme de la commune pour qu’elles soient prises en compte dans la loi de finances 2017-2018. Le parlementaire a répondu aux questions du Nouvelliste.

Le Nouvelliste : Vous avez écrit une lettre ouverte au Premier ministre Jack Guy Lafontant dans laquelle vous estimez que la commune de Pétion-Ville a été traitée en parent pauvre dans le budget rectificatif 2016-2017 ! Pourquoi ?

Député Jerry Tardieu : Mais parce que les chiffres parlent d’eux-mêmes ! Sur un budget rectificatif équivalent à US$ 2.8 milliards, seulement 2.2 millions ont été alloués à Pétion-Ville. C’est inacceptable !

Le budget de l’administration Privert–Jean-Charles prévoyait seulement neuf (9) projets pour Pétion-Ville totalisant 259.7 millions de gourdes. Le budget rectificatif de l’administration Moïse-Lafontant en a supprimé deux, laissant seulement sept projets d’investissement public pour la commune d’un montant de 139.4 millions de gourdes (soit US$ 2.2 millions). Ces sept projets disparates ne reflètent pas les vrais besoins de la commune qui a une réputation d’être riche mais qui en fait est confrontée à de graves problèmes et des défis énormes

Le Nouvelliste : Quels sont ces problèmes et ces défis ?

Député Jerry Tardieu : Au cours de ces dernières années, Pétion-Ville a subi un grand bouleversement : elle est passée d’un statut de commune à vocation résidentielle à celui de « poumon économique » de la grande zone métropolitaine d’Haïti, au point que Pétion-Ville peut être désormais qualifiée de poumon économique, touristique, commercial et culturel de la capitale haïtienne. Tout cela s’est déroulé très vite avec, en toile de fond, l’émergence de nouveaux besoins en termes d’habitat, de routes, d’écoles, de transports publics, de service public, de transport de marchandises, d’aménagement urbain, etc.

L’absence de mécanismes d’accompagnement de ces mutations accélérées crée une situation des plus alarmantes dont rien n’indique qu’elle puisse s’améliorer dans les mois à venir. D’autant plus que l’État ne semble guère prêter attention à cette nouvelle dynamique à impact direct sur le fonctionnement de l’économie globale du pays.

La commune de Pétion-Ville est toujours en mutation accélérée depuis le séisme du 12 janvier 2010. La destruction du centre-ville de Port-au-Prince a causé une vague d’émigration sans précédent vers Pétion-Ville où vivent désormais plus de 500 000 personnes, sans les infrastructures sociales adéquates. La commune s’est développée plus rapidement que ses capacités d’accueil. Parallèlement, c’est à Pétion-Ville que l’on retrouve la majorité des commerces, entreprises financières et hôtels de standing international d’Haïti. C’est à Pétion-Ville que les conseils d’administration des banques et des grandes sociétés (qui contribuent majoritairement à l’assiette fiscale) se sont installées.

C’est à Pétion-Ville que vit et travaille une très large population dont les taxes et impôts alimentent une grande partie des recettes de l’État. Malgré son importance chaque jour plus grande et ce constat évident que Pétion-Ville reste la première vitrine d’Haïti pour celles et ceux visitant notre pays, l’État y investit très peu. Or, Pétion-Ville s’essouffle.

Aux problèmes du centre-ville de Pétion-Ville s’ajoutent ceux des sections communales au potentiel agricole énorme, ceux de Frères, de Pernier et des innombrables quartiers défavorisés qui, faute de logements décents, ont poussé comme des champignons au flanc des montagnes supposées être des réserves de biosphère.

Le Nouvelliste : Vous estimez que les dirigeants considèrent Pétion-Ville comme une commune privilégiée comparativement aux autres communes du pays ? Elle ne l’est pas réellement ?

Député Jerry Tardieu : J’espère que non ! À Pétion-Ville, il n’y a que deux lycées publics pour une population composée majoritairement de jeunes. Il n’y a aucun hôpital, aucune université, aucun centre de santé moderne et d’envergure, aucune école technique et professionnelle d’importance, aucune bibliothèque, aucun centre culturel, aucune salle de théâtre, aucune station de pompiers, aucun gymnase… Pétion-Ville n’a de luisant que la réputation qu’on lui prête mais qui est en inadéquation totale avec la triste réalité des habitants qui y vivent !

Le nouvelliste : Comment voyez-vous le Pétion-Ville de vos rêves?

Député Jerry Tardieu : Je rêve d’une commune vivante et inclusive, accueillante et vibrante, à la vitalité culturelle exceptionnelle, avec des quartiers offrant un minimum de qualité de vie, une diversité d’activités, un accès au transport collectif, une proximité des lieux d’emploi, des espaces verts, sportifs, culturels, récréatifs, académiques, d’un lieu touristique avec ses monuments historiques, hôtels, boutiques, bars, restaurants et casinos. J’aimerais voir les sections communales de Pétion-Ville exploiter leur grand potentiel agricole.

Le Nouvelliste : Vous avez demandé d’inclure au moins 10 projets pour l’exercice à venir. Lesquels vous tiennent le plus à cœur ?

Député Jerry Tardieu : Tous ! Mais je pense particulièrement à la route de Pernier, la construction du pont liant la rue Pinchinat à la place Saint-Pierre, la route connectant Flipo-Deshermite au haut de Juvénat, la construction d’une station de sapeurs-pompiers sur l’ancien cimetière de Pétion-Ville … À moyen terme, l’état devrait penser à doter la commune de Pétion-Ville d’un centre universitaire, d’un hôpital, d’une bibliothèque, d’un centre sportif et de loisirs divers et d’un centre culturel, projets à inscrire dans le budget 2018-2019 !

Le Nouvelliste : Pétion-Ville est aussi la commune où il y a le plus de riches par mètre carré, pourquoi ne financent-ils pas certains projets pour leur commune ?

Député Jerry Tardieu : Les tenants de l’avoir n’investissent pas assez en Haïti, pas seulement à Pétion-Ville. Tant que les élites économiques n’auront pas retrouvé une foi dans l’avenir, l’investissement privé national restera toujours en peau de chagrin et Haïti ne sortira pas du piège du chômage et de la stagnation économique. Il faut admettre toutefois que de gros investissements ont été réalisés dans le secteur hôtelier et dans l’immobilier à Pétion-Ville durant ces dernières années.

J’espère qu’à l’avenir, nos entrepreneurs réaliseront le formidable potentiel agro-industriel de Pétion-Ville pour y investir substantiellement. Il y a aussi des milliers d’hectares de terre vierge dans la commune qui pourraient loger des parcs industriels.

Le Nouvelliste : De façon générale, que pensez- vous du budget 2017-2018 ?

Député Jerry Tardieu : J’attends de recevoir la loi de finances pour l’exercice fiscal 2017-2018. Lorsque je l’aurai bien décortiquée, je pourrai vous répondre de manière plus spécifique. Ce budget sera certainement revu à la hausse mais je ne m’attends pas à de grands changements. Depuis plusieurs années, les budgets sont concoctés en officine avant d’être soumis aux autorités pour être amputés en fonction du poids de certains grands ministères, de certains ministres, de la présidence, de la Primature et souvent de parlementaires influents. Ces amputations affectent des secteurs qui sont considérés comme des parents pauvres comme le judiciaire et la santé.

Aussi, une des batailles d’avenir à mener par le Parlement est celle d’exiger que le budget soit voté en conformité avec la politique générale ratifiée par ses deux branches, laquelle politique devrait contenir des indicateurs de progrès objectivement vérifiables.

Propos recueillis par Robenson Geffrard source le nouvelliste