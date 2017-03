Jovenel Moise

Le président de la République, Jovenel, Moise, dit avoir appris avec émoi le décès de l’ancien président, René Préval.

« Je me prosterne devant la dépouille de ce digne fils d’Haiti », a ton lu sur le compte Twitter du Chef de l’Etat haïtien.

"En cette triste occasion, le Président de la République présente, au nom du peuple et du Gouvernement haïtiens, à la famille éplorée et aux proches du disparu ses sincères sympathies. Ces mots de condoléances s'étendent également aux sympathisants, alliés politiques et partisans du défunt qui a dirigé le pays pendant dix années (1996-2001, 2006-2011)", a-t-on lu dans un communiqué du Bureau de Comminication de la Présidence.

"La République d'Haïti témoigne sa reconnaissance envers ce digne fils qui aura consenti beaucoup de sacrifices au cours de sa vie au bénéfice de la Patrie commune", a-t-on poursuivi.

Rappelons que l’ancien président de la République, René Garcia Préval, est décédé ce vendredi 3 mars 2017 suite à un arrêt cardiaque.

HPN