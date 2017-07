Le ministère de la Défense a lancé officiellement, lundi, le processus recrutement pour la formation d'une nouvelle armée. Les jeunes des deux sexes intéressés doivent se faire inscrire durant la période du 17 au 21 juillet 2017 au Centre d'Instruction du Ministère de la Défense à Léogâne.

Le Certificat de 9ème année plus (+) Carnet Nouveau Secondaire II avec mention admis en classe de rhétorique ou Bac I ou II et le Certificat de bonnes vies et mœurs délivré par la DCPJ pour ceux habitant les zones métropolitaines datées de moins de 3 mois sont, entre autres, les pièces exigées au moment de l’inscription.

Selon le ministre de la Défense, M. Hervé Denis, le but de la formation de cette nouvelle armée est de reconquérir la souveraineté nationale.

Rappelons 535 millions de gourdes est l’enveloppe allouée au ministère de la Défense pour l’exercice 2017-2018.

Wilner Jean Louis Source HPN