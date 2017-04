De concert avec l’Autorité Portuaire Nationale, les responsables de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED), profitant de la 19e réunion de cette coordination qui se tient dans le pays du 3 au 7 avril, ont lancé au cours de la première journée, la deuxième promotion du programme Train for Trade en gestion des ports issue de la CNUCED.

18 employés de l’APN, ayant pris part à la première promotion de ce programme, soutiendront leurs mémoires en vue de recevoir leur certificat d’excellence en gestion portuaire le mercredi 5 avril.

Entre octobre 2015 et décembre 2016, un total de 21 employés avait participé au départ à cette formation de huit modules répartis en 140 heures de cours dont l’objectif, est de renforcer les capacités des agents portuaires, informe Oswald Rousseau coordonnateur national du programme Train For Trade.

« Plus les employés sont formés, plus ils seront en mesure de répondre aux nouveaux défis du métier », affirme M. Rousseau.

Ainsi, cette formation représente donc un plus pour des agents portuaires dont un nombre important est privé de compétence particulière en gestion des ports. La formation est animée par des experts délégués par la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement et des instructeurs qui ont préalablement suivi des cours appropriés.

L’idée principale de la formation, est de transmettre aux agents des services portuaires une idée globale sur tout le métier du port et toute la chaîne qui fonctionne dans le port, a assuré, pour sa part, le coordonnateur du programme de formation portuaire de la CNUCED, Dominique Chantrel.

Martine Isaac HPN