La Grand’Anse, le Nord, le Nord-Est, sont les départements qui ont déjà accueilli la visite des membres du Syndicat du personnel du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (SPEMENFP), dans le cadre d’une tournée nationale qui n’a pour objectif fondamental que de défendre les intérêts des employés du MENFP sur tout le territoire.

Cette visite vise non seulement à vérifier les conditions dans lesquelles évoluent les employés des Directions départementales d’éducation (DDE) et des Bureaux de districts scolaires (BDS), mais aussi et surtout à mettre sur pied les coordinations départementales dudit syndicat, apprend à HPN, M. Garry Lapierre, président de cette structure.

Le Nord-Ouest et le Plateau central sont les deux prochains départements qui accueilleront au cours de cette semaine la visite des membres du SPEMENFP qui, précise le syndicaliste, à travers cette démarche, entendent roder les coordinations départementales en vue de charrier l’ensemble des revendications du syndicat.

D’après Garry Lapierre qui répondait aux questions de l’Agence, font partie des revendications sont les sujets suivants : carte de débit pour tous les employés, la régularisation du salaire des employés départementaux par rapport à ceux du Bureau central du MENFP, mise en place de moyens de déplacement à leur disposition, la nomination d’un ensemble de contractuels ayant près de trois ans dans le système sans changer de statut, l’ajustement de salaire des employés par rapport au coût de la vie et de bien d’autres.

Concernant l’ajustement de salaire au profit des employés du Bureau central, il dit s’être déjà entretenu avec le ministre Pierre Josué Agénor Cadet à ce sujet, lequel s’est montré très conscient de la réalité.

Selon Garry Lapierre, après les examens du baccalauréat, la caravane se rendra dans le Bas-Artibonite pour réactiver la coordination syndicale, avant de mettre le voile sur le Grand Sud dans le cadre de cette tournée de solidarité avec les personnels du MENFP surtout en région.

Une tournée sur le terrain qui se révèle un peu fatigante pour les missionnaires, mais nécessaire souligne Garry Lapierre, compte tenu, ajoute-t-il, de l’importance du personnel administratif du secteur de l’Éducation.

Sous l’égide du SPEMENFP qui a pris naissance, notons-le, le 10 septembre 2014 au sein du ministère, un forum sera organisé dans les prochains jours avec les délégations de tous les départements, en vue d’échanger et de réfléchir sur l’ensemble de problèmes que confronte le système éducatif haïtien.

Alix Laroche - HPN