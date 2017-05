Herby Widmaier

Radio Télé Métropole annonce avec infiniment de peine le décès de Monsieur Herbert Widmaïer survenu le jeudi 27 avril 2017 en sa résidence.

En cette douloureuse circonstance, nous adressons nos sympathies à ses enfants Monsieur Richard Widmaïer et Madame, née Sabine Vital Herne, Monsieur Joël Widmaïer et Madame, née Milena Sandler, Monsieur Mushy Widmaïer Gousse et Madame, née Cécilia Wiener. A ses petits enfants Gunther, Clauss, Bryan, Christopher, Dalia, Stefan, Estelle, Sarah, Emmanuelle Gousse et son époux Dr. Pierre-Marie Wooley; Ses arrières petits enfants: Cédric et Ellana. A ses cousines et cousins, Madame Chantal Widmaier Gillbert, Mireille Peloux, Monique Sicard, Marie et Anthony Saint Cyr, Frantz et Inez Price et petits cousins M. et Mme Sacha Widmaier, Dominique Desjoie.

A Jeffrey et Samy Thess, Michelle Rivière et Chino de Sousa, Tatiana et Maeha Laurent.

A ses amis proches: Monsieur et Madame Roland Dupoux, Messieurs Frantz Courtois, Richard Carrié, Madame Pascale Blanchard.

Á ses dévoués Solange et Robert.

Au personnel de Radio Métropole.

Aux familles: Widmaier, Lafontant, Garoute, Gousse, Léon, Faine, Larco, Appolon, Clérié, Vital-Herne, Buteau, Dupoux, Seigel, Geatjens, Price, Peloux, Saint Cyr, Sicard et à tous les autres parents et amis affectés par ce deuil.

Les funérailles de Monsieur Herbert Widmaïer seront chantées le mercredi 3 mai 2017 à 11h30 en l’Eglise St. Pierre de Pétion-Ville, les salutations d’usage auront lieu dès 10h30.

En lieu et place d’offrandes florales, la famille Widmaïer apprécierait que des dons soient faits au bénéfice de l’ « Ecole de Musique Dessaix Baptiste » de Jacmel.

La famille recevra les condoléances, le lundi 1er mai au Karibe Convention Center à 4h00pm.