Pour le Palais national, l’arrêté présidentiel modifiant celui du 23 septembre 2015, enlevant les avantages et privilèges aux anciens chefs d’État provisoires, est à effet rétroactif et s’applique dès sa publication dans Le Moniteur. Cependant, le sujet fait débat dans la société haïtienne. Les avis de Me Monferrier Dorval et de Me Claudy Gassant, deux éminents juristes, sont partagés sur le dossier. Ils s’expliquent au Nouvelliste.

« Un arrêté qui a été modifié ne peut pas ravir un droit à quelqu’un », a fait savoir d’entrée de jeu Me Monferrier Dorval. Selon lui, cette personne a eu le droit sur l’ancien arrêté, on ne peut le lui enlever, a-t-il soutenu. L’arrêté modifié vise l’avenir et aura effet dans l’avenir, a affirmé le professeur juriste dans une interview accordée au Nouvelliste.

Me Monferrier Dorval s’appuie sur l’article 51 de la Constitution pour se positionner. Selon cet article, « la loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé ». « « Si la loi ne peut rétroagir, le règlement ne le peut non plus. C’est un raisonnement ‘’a portiori’’ (à plus forte raison) en droit. Une loi, un décret ou un arrêté ont effet rétroactif seulement quand ils sont favorables à l’accusé », a-t-il soutenu.

Me Patrick Laurent abonde dans le même sens. « En principe, aucune disposition légale n’a d’effet rétroactif. La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, elle dispose pour l’avenir. Sauf en matière pénale quand elle est favorable à l'accusé », a-t-il avancé comme le prescrit l’article 51 de la Constitution.

Cependant, un arrêté peut abroger un autre arrêté, a-t-il reconnu. Toujours est-il, il n’est pas rétroactif, a soutenu Me Laurent. « Il y a ce qu’on appelle le principe du droit acquis. Une loi, un décret et un arrêté disposent pour l’avenir, ils ne peuvent avoir d’effet rétroactif… », a affirmé Me Laurent.

Pour sa part, Me Claudy Gassant propose une toute autre lecture de l’arrêté présidentiel. « L’arrêté est un acte administratif. Il n’a pas la même force qu’une loi ni un décret. N’importe quel président à n’importe quel moment peut changer un arrêté », a-t-il dit au Nouvelliste. Me Gassant est formel, l’arrêté du président Jovenel Moïse est applicable à l’ancien président Jocelerme Privert.

« La loi dispose pour l’avenir, l’arrêté est actuel et ponctuel. Il ne garantit pas un droit acquis », a martelé l’homme de loi. Pour lui, un arrêté présidentiel est un acte subjectif. Selon lui, le prochain président de la République peut décider d’octroyer à nouveau des privilèges et avantages aux anciens chefs d’Etat provisoires. Le président Moïse peut décider de revenir sur cet arrêté en publiant un autre arrêté, a-t-il dit.

L’ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince a fait savoir par ailleurs qu’on ne peut même pas analyser un arrêté présidentiel sur le plan rétroactif parce que, a-t-il insisté, l’arrêté présidentiel est un acte qui fixe la position du chef de l’Etat et s’applique dès sa publication dans le journal officiel Le Moniteur.

Toutefois, le juriste a souligné qu’on peut attaquer un arrêté dans un tribunal administratif. « Mais ce tribunal administratif existe-t-il ? Je ne pense pas qu’on puisse attaquer un arrêté devant un tribunal de droit commun… », a-t-il avancé.

Selon Me Claudy Gassant, l’ancien président Jocelerme Privert aurait dû transformer en projet de loi l’arrêté du 23 septembre 2015 qui octroie des avantages et privilèges aux anciens chefs d’Etat et l’envoyer au Parlement.

L’arrêté de Jovenel Moïse a modifié les articles 2 et 3 de celui publié le 23 septembre 2015 par le président Michel Martelly.

Selon l’article 2 du document : « Tout ancien chef d'État ou de gouvernement dispose de : a) un secrétariat ; b) un service de sécurité rapprochée ; c) moyens de transport adéquats ». « Les frais de fonctionnement du secrétariat et du service de sécurité rapprochée ainsi que les dépenses d’entretien des véhicules mis à la disposition de l'ancien chef d'État ou de gouvernement sont à la charge de l'État », garantit l’article 3.

Désappointé, l’ancien président Jocelerme Privert a qualifié de « malsaine et incompréhensible entreprise, de persécution et de revanche politiciennes » la décision du président de la République. Il a remis sa sécurité et celle de ses proches entre les mains des autorités.

