Les noms des lauréats de la 3e édition du prix du jeune journaliste de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) ont été dévoilés connus le jeudi 20 juillet, lors d’une cérémonie tenue à la Fokal. Le gagnant du concours dans la catégorie presse écrite répond au nom de Hadson Archange Albert. Dans la catégorie presse radiophonique, Sophonie Y. Deravine remporte le grand prix.

Pour son reportage intitulé « Arris Desrosiers : le petit poucet qui montre déjà la voie face à la degradation de l’environnement », Hadson Archange Albert remporte le premier prix dans la catégorie presse écrite. Le blogueur, a proposé un texte qui met en valeur l’initiative de deux jeunes entrepreneurs haïtiens qui transforment depuis 2015 les déchets en plastique en objets utilitaires. Ces derniers ont collecté au moins 20 millions de ces résidus non biodégradables et leur a insufflé une nouvelle vie. Les journalistes Claudy Bélizaire et Worlgenson Noël, tous deux rédacteurs du quotidien Le Nouvelliste, sont sortis respectivement 2e et 3e dans cette catégorie.

Quant à la catégorie presse radiophonique, Sophonie Y. Deravine est honorée pour son reportage écrit sur « Charbon Ticadaie : une alternative à la coupe des arbres en Haïti ». Lismène Joseph (2e) et Edlène Vernal (3e) forment le trio féminin qui a fait mainmise sur cette catégorie.

Le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) en Haïti, David Bongard, a précisé que ce prix destiné à la jeunesse a pour but de découvrir et d'encourager les jeunes talents en journalisme et de contribuer au renforcement de la liberté de la presse dans le pays. D'un autre côté, dit-il, il met en lumière des sujets trop souvent délaissés par la profession.

Par ailleurs, David Bongard explique que la problématique de la préservation de l’environnement est l’un des enjeux les plus importants de notre siècle. Comme pour souligner la conscience qui s’est dégagée au niveau de l’OIF pour poser la question de la dégradation préoccupante de l’environnement en Haïti depuis plusieurs décennies. M. Bongard espère donc que cette 3e édition suscitera l’engouement des jeunes journalistes dans les années à venir.

Pour sa part, l’ambassadeur de la France en Haïti, Elisabeth Beton Delègue se dit très heureuse de s’associer à cette initiative. Mme Delègue, croit que la liberté de la presse, une presse professionnelle, est indispensable à la démocratie.

La diplomate confie dans la foulée que le thème qui a été choisi est au centre d’un sujet qui touche l’avenir de la planète. Elle se dit inquiète et interrogative à voir Haïti figurer parmi les pays les plus vulnérables de la planète en ce qui a trait aux changements climatiques. « C’est la responsabilité des jeunes et des journalistes de conscientiser au sujet de l’environnement », recommande la diplomate.

En présence de l’ambassadeur de la Suisse, du représentant de l’Unesco et d'autres invités, les deux gagnants ont remercié les organisateurs dudit concours. Pour Sophonie Y. Deravine, sa participation a été un défi qu’elle s'est lancé afin de voir ses limites dans l’art de produire un reportage. Elle invite les journalistes à produire des reportages sur des projets innovants liés à l’environnement car, dit-elle, en survolant le pays, on voit quasiment un désert. Très honoré par ce prix, Hadson Archange Albert, a quant à lui, encouragé les journalistes à innover dans ce pays où le métier de journalisme est difficile à exercer.

50 participants avaient soumis leurs reportages sur le thème retenu cette année : « Innovation et environnement ». Ces derniers devaient faire ressortir leurs expériences novatrices et positives dans leurs reportages. Une mention spéciale a été décernée à Ricardo Lambert, rédacteur du Nouvelliste et à Obed Lamy dans la catégorie presse écrite. Guervens Ricardo Jean-Jacques et Mauryle Azaine, ont reçu également une mention spéciale pour leurs reportages dans l’autre catégorie.

Les deux lauréats auront la possibilité de se rendre à Bruxelles (Belgique) pour participer à une manifestation intitulée « Médias et démocratie ». Ils ont reçu comme autres primes, une tablette numérique, une participation à un atelier de renforcement de capacités sur le journalisme, une collection complète de la revue « Conjonction », un abonnement numérique d’un an au Monde diplomatique, un dictaphone, un manuel de journalisme, le guide du journaliste haïtien, un dictionnaire de langue française plus un atlas et une attestation de participation.

Michelson Cesaire source le nouvelliste