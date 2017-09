Pierre Marie Boisson

Dans la foulée des réactions contre la loi de finances 2017-2018 proposée par l’exécutif et ratifiée haut la main par le Parlement haïtien, l’économiste et homme d’affaires Pierre Marie Boisson a jeté un pavé dans la marre ce matin lors d’un débat à l’Université Quisqueya (UNIQ) autour du thème « Renforcer la Transparence dans le processus budgétaire haïtien ». Cette conférence-débat a réuni des personnalités versées dans le domaine de l’économie tels que le P.D.G. du Group Croissance Kesner Pharel, le professeur Gérald Chéry, le fondateur de Sogesol, M. Pierre-Marie Boisson. Ce panel était assisté par le recteur de l’UNIQ, Jacky Lumarque, et le professeur Etzer Emile, comme modérateur.

Dans une salle bondée d’étudiants, de professeurs, de représentants du secteur privé des affaires, le professeur Lumarque a mis en exergue trois éléments indispensables dans le processus de renforcement de la transparence budgétaire : bien clarifier les lois de politique publique, renforcer le suivi des dépenses publiques et l’exigence du dialogue. L’économiste Kesner Pharel, prenant la parole à sa suite, pour mettre l’accent sur le budget 2017-2018 qui s’est, selon lui, distingué des autres budgets pour avoir été finalisé, présenté au Parlement et publié dans le temps imparti par la Constitution de 1987.

D’un côté, il a mis à nu les nombreuses incohérences et faiblesses de cette loi de finances, qui, pour la première fois de l’histoire, a soulevé des discussions aussi orageuses et a poussé une bonne partie de la population sur le béton. Tandis que le professeur Gérald Chéry a entretenu l’assistance sur le côté historique du processus d’élaboration budgétaire haïtien. Selon M. Chéry, c’est à partir de l’occupation américaine que la question de la préparation du budget devient une priorité de l’État.

Monsieur Chéry a déploré le fait que, en matière de gouvernance, les dirigeants haïtiens ont toujours fait preuve d’un manque d’autorité. Ils s’attendent toujours que ce soit toujours l’étranger qui montre la route à suivre. Cela se ressent à travers les budgets qui répondent rarement aux aspirations et aux besoins réels du pays.

Les leçons du budget

Des trois intervenants du jour, Pierre-Marie Boisson est celui qui a dépeint le plus crûment la réalité du moment en décelant dans le nouveau budget des biais jusque-là insoupçonnés par le commun des mortels. Selon M. Boisson, « toutes les inquiétudes agitées par le budget aujourd’hui auraient dû être débattues avant que ce document ait été ratifié par le Parlement. Nous sommes devant un fait accompli et ce fait accompli nous devons le prendre comme hypothèse et voir comment on va faire mieux à l’avenir », a indiqué M. Boisson, qui a confié que le processus budgétaire, comme il a été mené, lui a permis de tirer quelques leçons.

Haïti fait partie des pays champions en matière d’inégalité sociale. L’économiste du groupe Sogebank fait intervenir à cet effet le coefficient de Gini qui est un nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite et 1 l’inégalité parfaite en matière de revenu par habitant. Par exemple, dit-il, les pays scandinaves, qui sont des références en matière d’égalité, ont un coefficient de Gini se situant autour de 0,24. Haïti est à 0,73. Ce qui nous place dans le peloton de tête en matière d’inégalité sociale.

« Quand on a de telles inégalités sociales sur un tissu historique de méfiance et d’indépendance mal partagées, mal comprises, de fuite en avant, etc., par définition, le budget va être très difficile à être consensuel, quel que soit le processus suivi. Donc, il faut trancher, et les instances à faire trancher sont les élus », argue le responsable de Sogesol, soulignant que de plus en plus à travers le monde, les populations ne font pas confiance à leurs élus.

« En Haïti, cette situation se traduit par un taux de participation de plus en plus faible aux élections, a rappelé Pierre-Marie Boisson. Selon lui, la Constitution haïtienne de 1987 montre de façon précise, avec l’appui légal, comment faire un budget. « On peut faire de mauvais budgets, on en a fait déjà, le budget 2017-2018 n’est pas le premier du genre. Mais les étapes légales ont été suivies et les autorités populaires qui nous gouvernent ont eu le droit de faire ce qu’elles ont fait. On n’a aucun reproche à leur faire ».

En effet, le budget a été déposé à temps (avant le 30 juin), le Parlement a voté et le budget a été adopté par le président.

Quel problème ça pose ?

Répondant à cette interrogation, M. Boisson a constaté que dans ce nouveau budget, il y a un delta en termes de différentiel de 26 milliards de gourdes par rapport au budget rectificatif de 2016-2017 (qui était de 118 milliards). S’il y a delta, il faut qu’il y ait ressources. A ce sujet, l’intervenant affirme avoir découvert deux ressources dont le total en termes de recettes pour le Trésor se révèle supérieur à ce delta.

La première ressource estimée à 11 milliards de gourdes de recettes provenant d’un prochain ajustement du prix du carburant à la pompe. « Ce qu’on n’a pas dit », s’étonne M. Boisson, estimant qu’un tel montant (11 milliards) sera difficile à récolter dans cette conjoncture de contestation et de manifestation.

La deuxième ressource découverte par l’économiste dans le budget est un autre montant de 18 milliards de ressources d’endettement qui dépendent de la volonté des citoyens qui vont acheter des obligations à l’État. Dans les 18 milliards de recettes prévues par l’État, cinq milliards doivent venir du Fonds monétaire international. Ça fait donc 13 milliards dont la matérialisation est très incertaine, puisqu’au dire de l’économiste, ce ne sera pas un pari facile pour l’État haïtien qui a déjà des difficultés à s’endetter auprès de la population. Car, estime-t-il, les bons du Trésor ne sont pas catégorisés dans le registre des actions à succès de l’État. « En fait, la majorité des bons du Trésor ont été achetés par des institutions d’État. Les citoyens n’ont pas beaucoup acheté des bons du Trésor. »

Même l’Haïtien de la diaspora qui constate que son gouvernement a des problèmes à payer ses professeurs, à ramasser ses ordures, à payer des compagnies avec lesquelles il a eu des contrats de travaux publics et d’énergie ne va pas se prêter à ce jeu et donner de l’argent à l’État, reconnaît l’intervenant.

Donc ce qui fait donc qu'il y a 13 milliards dont la matérialisation est très incertaine. Ajoutez à cela les 11 milliards prévus sur l’augmentation des prix à la pompe. Ce qui donne 24 milliards, soit à peu près le différentiel du budget.

Autre chose, dit l’économiste, le gouvernement a annoncé qu’il allait instituer la pratique du cash management. Cela voudrait dire qu’il ne va pas dépenser plus qu’il gagne. « Si c’est le cas, même si le budget est approuvé, toutes les âmes de bonne volonté devraient se mettre à table avec le gouvernement pour demander à ce dernier est-ce qu’on ne devrait pas réduire certaines dépenses », insiste Boisson, qui croit face au manque à gagner de plus de 50% que représente le PetroCaribe, pour faire face à ses dépenses, le gouvernement n’a qu’à se rabattre sur la population haïtienne. Malheureusement, cette dernière n’a pas pu bénéficier de grand-chose de la maigre croissance du PIB enregistrée depuis les trois dernières années.

Comble de désespoir, pour combler le différentiel du budget, le gouvernement ne peut même pas compter sur la diaspora haïtienne. Une diaspora que l’économiste divise en deux parties, une diaspora riche et une diaspora pauvre. Or, selon lui, c’est la diaspora pauvre qui envoie de l’argent en Haïti et c’est elle que l’État veut taxer.

Ainsi, à côté du coefficient de Gini qui constitue depuis toujours une source d’instabilité chronique, ce budget vient ajouter de l’huile sur le feu, a observé M. Boisson, qui dit ne pas vouloir acculer le gouvernement qui est obligé de faire face à de nombreuses contraintes. Faire un pareil budget en deux mois avec des contraintes financières que n’avait pas le précédent gouvernement aurait dû pousser le gouvernement à recourir au dialogue avec la société civile, a analysé M. Boisson.

Il a également noté dans le budget qui nuit carrément au secteur privé des affaires. « On ne peut pas voter constamment des lois fiscales à travers une loi conjoncturelle qui est votée pour un an : la loi de finances. On ne peut changer la taxation sur les citoyens sans débattre. Il faut cesser la pratique de voter des lois fiscales à l’intérieur d’un budget. Ça doit être une exception et non la règle », a expliqué M. Boisson, qui d’un autre côté s’offusque devant la pauvreté des recettes douanières.

« Voilà un pays qui taxe 300 millions de dollars américains de recettes en douane alors qu’il a ''biens et services'' quatre milliards. Est-ce qu’on ne pourrait pas faire une supposition peut-être osée en adressant le problème de la frontière. Si on n’aborde pas ce problème, on va avoir de plus en plus d’importations.

« Il n’y a dans ce budget aucune trace visible d’un effort contre cette saignée qui se fait sur les recettes de l’État », a observé Pierre-Marie Boisson, qui envisage dans les six prochains mois la nécessité d’une loi rectificative du budget.

Gary Cyprien source le nouvelliste