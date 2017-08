Les résultats du baccalauréat de l’année académique 2016-2017 seront proclamés à la fin de cette semaine, ont communiqué, le lundi 31 juillet, en conférence de presse tenue au lycée Toussaint Louverture, des responsables du ministère de l’Éducation nationale, accompagnés des membres du jury impliqués dans le processus de corrections qui arrive pratiquement à termes, a constaté Haiti Press Network.

Le directeur départemental d’éducation de l’Ouest, M. Louis Fritz Dorminvil, le directeur de l’Enseignement secondaire, M. Maxime Mésilas, épaulés par des membres du jury de correction des copies du bac ont fait le point et dressé un bilan partiel relatif au processus de correction qui, disent-ils, est à sa phase finale. Ce lundi même la troisième correction qui compte un nombre de copies non vertigineux prendra fin pour les Sciences sociales, Physique et Espagnol.

Ce sont en effet plus 2 000 correcteurs, dont 1 300 pour le département de l’Ouest qui ont été engagés suivant les critères du MENFP pour corriger les copies de six matières à savoir : Philosophie, Biologie, Mathématiques, Physique, Anglais/Espagnole, Chimie et Sciences sociales.

Suivant les informations communiquées par les responsables qui avaient profité pour faire une simulation du processus en présence des membres de la presse, la correction des copies, cette étape importante dans l’évaluation des bacheliers, avance à grand pas.

Chaque copie subit au moins deux corrections dans la discrétion totale de deux correcteurs. Si le jury constate un écart de 20 points après les deux corrections d’une copie, on procède alors à une 3e correction, indiquent pour leur part, les coordonnateurs du jury, respectivement les professeurs Jean Reynold Jean-Pierre et Mathurin Saint-Vil.

Portant des précisions concernant des palabres qui alimentent le processus, le directeur Dorminvil a fait savoir que le nombre de correcteurs a connu une révision à la baisse cette année pour l’Ouest notamment en fonction du budget alloué mais aussi par rapport à l’effectif de candidats qui est de l’ordre de 83 000, alors que l’année dernière, dit-il, le nombre était environ 135 000 candidats.

Aussi précise-t-il, pour l’Ouest où seulement moins de 5% de nouveaux correcteurs sont engagés, le nombre de ces recrus pour les Mathématiques passe de 220 l’année dernière à 140 cette année. Pour la Philosophie, on compte 140 correcteurs et 145 pour les Sciences sociales. Trois correcteurs, informe-t-il, ont été mis à l’écart pour profil non conforme aux critères du ministère.

« Tout se passe très bien en dépit de l’effectif réduit », déclare en conclusion Louis Fritz Dorminvil qui met en défi de citer des noms, ceux qui disent qu’il recrute des incapables pour corriger les copies des candidats sous pression des parlementaires.

De son côté, le directeur de l’Enseignement secondaire qui apportait des précisions concernant le déroulement du processus au niveau national, a donné la garantie que les résultats qui reflèteront la qualité des textes d’examens proposés et le travail des candidats, seront communiqués au cours de la première semaine du mois d’août.

Alix Laroche

[email protected]

Photo : Sadrac Théodore