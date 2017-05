Les rues et les trottoirs de la commune de Pétion-Ville, devenue depuis quelque temps, un véritable centre commercial informel, sont une nouvelle fois libérés de bataclans, de marchands et de marchandes. L’opération de déguerpissement a eu lieu lundi. Ce matin encore, piétons et automobilistes pouvaient y circuler librement. Il s’agit pour les autorités municipales de donner une autre image à Pétion-Ville, constate Haiti Press Network.

Cette mesure qui n’est malheureusement pas la première prise dans cette perspective, est largement applaudie par de nombreuses personnes, lesquelles se réjouissent de pouvoir circuler enfin dans les rues et sur les trottoirs de Pétion-Ville sans le moindre risque de se faire heurter par un quelconque véhicule et/ou bousculer par une marchande dans le souci de protéger ses marchandises et bataclans installés généralement à même le sol.

Si la mesure annoncée par les autorités municipales de Port-au-Prince pour libérer la Grand-rue, tarde encore à être concrétisée, celle du maire principal de la commune de Pétion-Ville, Dominique St-Roc, semble faire mouche.

Ce vaste mouvement orchestré depuis le week-end est vraiment apprécié par plus d’un. Sauf, certaines marchandes récalcitrantes et réfractaires au changement qui rodent encore en catimini dans les parages, mais empêchés par la présence de quelques agents de sécurité municipaux, observe-t-on.

Néanmoins, tenant compte des mesures similaires du passé sans succès, pas mal d’observateurs souhaitent que cette fois-ci les rues et les trottoirs soient libérés pour toujours.

Alix Laroche - HPN